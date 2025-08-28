DPR IAN mặc gì dạo phố Hà Nội?

Từ sân khấu đến đường phố, DPR IAN kết hợp phong cách cá nhân và tinh thần Saint Laurent phóng khoáng.

Dành vài giờ ngắn ngủi để tận hưởng Hà Nội sau màn trở lại ấn tượng, DPR IAN nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên các con phố trung tâm trong trang phục và phụ kiện đến từ Saint Laurent. Đây không phải lần đầu nam ca sĩ lựa chọn nhà mốt biểu tượng đến từ nước Pháp này.

DPR IAN dạo phố trong chiếc áo thun Saint Laurent Cassandre in Piqué và kính mát SL 534 Sunrise. Ảnh: Threads _culacgiontan_, huyenffam.

Năm 2022, DPR IAN từng khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu và giới thời trang châu Á phấn khích khi chia sẻ tấm thiệp mời xem trực tuyến show diễn menswear xuân hè cùng năm của Saint Laurent. Đặc biệt, tấm thiệp được viết tay bởi chính Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello - chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt giữa nam nghệ sĩ và thương hiệu danh tiếng nước Pháp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là minh chứng cho sức hút toàn cầu của DPR IAN, mà còn cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao đến từ Saint Laurent đối với gương mặt quốc tế có tầm ảnh hưởng về văn hóa và thẩm mỹ.

DPR IAN là một trong những gương mặt quốc tế có tầm ảnh hưởng về văn hóa và thẩm mỹ được nhà mốt Saint Laurent chú ý. Ảnh: Instagram @dprian.

Từ đó đến nay, mối liên kết giữa DPR IAN và Saint Laurent không ngừng được củng cố. Nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong thiết kế của nhà mốt, từ dự án nghệ thuật cá nhân cho đến bộ hình thời trang hoạ báo. Đặc biệt, anh còn đưa Saint Laurent vào đời sống thường nhật, coi trang phục như một phần tự nhiên trong phong cách cá nhân. Sự lựa chọn chân thành này là minh chứng rõ rệt cho tình cảm của người nghệ sĩ dành cho thương hiệu. Mới đây tại Việt Nam, khán giả có dịp tận mắt chứng kiến tình cảm đó khi IAN mang cả trang phục và phụ kiện Saint Laurent trong buổi chiều dạo phố Hà Nội, ngay trước khi rời khỏi Việt Nam.

Chọn mẫu áo thun đến từ thương hiệu danh tiếng, DPR IAN không bị thời trang lấn át. Thay vào đó, nam ca sĩ tận hưởng thương hiệu, cũng như sự thoải mái của một sản phẩm chất lượng cao, được may tỉ mỉ đến từng chi tiết. Điều khiến hình ảnh của DPR IAN trở nên đặc biệt là cách phối trang phục. Không chọn “khoe” thương hiệu quá lộ liễu, nam ca sĩ mang áo thun Saint Laurent như một phần của phong cách cá nhân, tạo nên sự cân bằng giữa thời trang xa xỉ và tính thực tế trong đời sống hàng ngày.

Áo thun Cassandre in Piqué và kính mát SL 534 Sunrise đến từ cửa hàng Saint Laurent Vietnam.

Xuất hiện bên cạnh DPR IAN, trang phục Saint Laurent bộc lộ cá tính riêng nhưng cũng hoà mình vào mục đích sử dụng của nam ca sĩ, vốn dĩ rất đơn giản và gần gũi. Các thiết kế của nhà mốt Pháp không nhất thiết xuất hiện trên thảm đỏ hay sàn runway mới có thể tỏa sáng. Ngay cả khi diện “casual” trên phố, các chi tiết tinh xảo, đường cắt chuẩn mực, cách phối cơ bản và logo biểu tượng vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật.

DPR IAN dạo phố Hà Nội, chụp cùng người hâm mộ. Ảnh: Threads urpringles.

Tận hưởng sự thoải mái của sản phẩm cao cấp, IAN vẫn thể hiện gu thời trang tinh tế, chứng minh rằng trang phục thường nhật không đồng nghĩa với sự nhàm chán. Qua khoảnh khắc dạo phố giản dị, nam ca sĩ lần nữa khẳng định khả năng sử dụng trang phục xa xỉ như tuyên ngôn thời trang cá nhân với sự thoải mái, năng động, nhưng vẫn thanh lịch và nổi bật. Thời trang dạo phố của DPR IAN chứng minh rằng thiết kế của Saint Laurent vừa phù hợp phong cách đường phố, vừa duy trì vẻ sang trọng, nổi bật mà các tín đồ thời trang muốn theo đuổi.