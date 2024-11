Dự án Đại Ninh và chuyện 'thoát án' thu hồi, đại gia thu về 2.700 tỷ

Ông Nguyễn Cao Trí từng là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản T.PHCM. Bị can sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng nên có thông tin, quan tâm về dự án Đại Ninh do Công ty SGĐN của bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017-2018.

Thời điểm đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận dự án thuộc diện bị kiến nghị thu hồi. Bà Hoa đưa cho ông Trí xem Kết luận thanh tra số 929 ngày 12/6/2020 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.

Ông Trí và ông Trần Văn Minh vốn có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau. Sau khi biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929, ông Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty SGĐN tiếp tục thực hiện dự án.

Được sự tư vấn, hậu thuẫn của ông Minh, cuối cùng ông Trí đã đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. Sau đó, ông Trí đã chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng .

Tại CQĐT, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland; Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch HĐQT và Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn Novaland đã có lời khai về phi vụ mua bán dự án Đại Ninh.

Theo đó, năm 2019-2020, ông Bùi Cao Nhật Quân và Lê Thành Phương có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Hoa về việc nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Đến tháng 7/2020, khi dự án đã bị TTCP kiến nghị thu hồi, ông Quân biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án, nên đã chờ đợi để đàm phán mua lại, sau khi dự án được phục hồi.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp ông Cao Nhật Quân và ông Trí. Tại cuộc gặp, bà Hoa cho ông Quân biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí, để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án, nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với ông Trí.

Do khi đó dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, ông Quân trao đổi với ông Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3/2022, ông Quân được biết, dự án Đại Ninh đã được phục hồi, phía Tập đoàn Novaland và ông Trí đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 (phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng ) và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng , chia làm nhiều giai đoạn thanh toán.

Sau đó, Novaland chuyển tổng số 2.700 tỷ đồng cho ông Trí nhưng không thanh toán đúng theo tiến độ của thỏa thuận, vì vậy chưa được ông Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland biết ông Trí sẽ phải “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án, trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…) khiến số tiền mua bán dự án được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan. Vì vậy, CQĐT đề nghị sung công quỹ Nhà nước số tiền trên.

CQĐT xác định có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan, nhưng do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

