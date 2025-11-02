Dự báo đợt triều cường mới, gây ngập sâu ở TP.HCM

Hai trạm trên sông Sài Gòn là Phú An và Thủ Dầu Một dự kiến ghi nhận mực nước cao nhất vào ngày 5/11. Sở Nông nghiệp và Môi trường phát công văn triển khai ứng phó.

Ngày 24/10, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên đường Bình Quới do triều cường gây ngập. Ảnh: Hoài Bảo.

TP.HCM sắp bước vào đợt triều cường mới, dự báo ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn. Theo đó, mực nước tại hai trạm trên sông Sài Gòn (Phú An và Thủ Dầu Một) dự kiến tăng cao trong những ngày tới, thông tin từ Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 05 ngày 1/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Cụ thể, ngày 2/11, trạm Phú An chứng kiến mực nước cao 1,49 m lúc 1h30 và 1,57 m lúc 3h tại trạm Thủ Dầu Một. Độ cao mặt nước tại các trạm tăng dần vào hai ngày sau đó và ở mức cao nhất lúc 4h40 tại trạm Phú An, lúc 16h tại trạm Thủ Dầu Một vào ngày 5/11.

Trước nguy cơ triều cường cao, gây ngập lụt tại một số vùng trũng, ven sông, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM gửi cơ quan ban, ngành, UBND các phường, xã chủ động ứng phó.

Đối với UBND các phường, xã, đơn vị cần thông báo rộng rãi về tình hình triều cường cho người dân, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, gia cố.

Triều cường đạt đỉnh gây ngập tại đường Đình An Tài, phường Bình Đông: Duy Hiệu.

Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra.

Riêng Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa cần vận hành chặt chẽ hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

Trong những ngày dự báo đỉnh triều ở mức báo động cấp 2 (1,5 m), ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam chỉ duy trì xả môi trường nhằm tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ gây ngập úng khu vực hạ du sông Sài Gòn.

Trước đó, ngày 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều khu vực trên địa bàn, đặc biệt là quận 7, quận 8 và Bình Thạnh cũ, chứng kiến cảnh ngập nặng từ sáng sớm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trong đó, tại đường Bình Quới (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ), đoạn từ số nhà 206 đến 352 ngập nặng nhất. Nước cao khoảng nửa mét.