Khách Tây kể chuyện gặt lúa, bắt cua ở Cô Tô

Trong ngày nắng đẹp giữa tháng 11, Loic Pesquerl cùng bạn đồng hành Antoine Habert từ nước Pháp rủ nhau đi tàu đến đặc khu Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh du lịch. Ngoài đi tham quan các địa điểm nổi tiếng trên đảo, cả hai cùng xuống đồng cùng người dân để tham gia trải nghiệm làm người nông dân "vào mùa" cùng người dân.

Buổi sáng, trên cánh đồng rộng bát ngát thuộc thôn Hải Tiến, cả hai anh Tây được người dân địa phương hướng dẫn cách dùng liềm gặt lúa và tỏ ra thú vị với trải nghiệm này. Bà Bùi Thị Phượng, người dân thôn Hải Tiến, chia sẻ: "Thấy các bạn nước ngoài xuống ruộng gặt, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui. Họ vụng về nhưng rất chăm chỉ, còn hỏi han cách làm sao cho đúng. Nhìn họ rất hào hứng khi được trải nghiệm làm nông dân".

Loic Pesquerl với đôi tay còn vụng về cho biết được trải nghiệm làm nông dân trên đảo Cô Tô thật tuyệt vời. "Tôi được cầm liềm gặt lúa, gánh thóc và cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân nơi đây. Cảm giác này tuyệt vời hơn bất cứ tour nào tôi từng tham gia".

Loic Pesquerl cho biết thêm giữa mùi rơm mới, những tiếng cười giòn tan của người nông dân hòa cùng nhịp gặt rộn ràng và tiếng gió biển lao xao trên cánh đồng, Cô Tô hiện lên dung dị, gần gũi và đầy sức sống, anh cảm giác vùng đất đầy bình yên và người dân rất thân thiện.

Với Antoine Habert, ngoài trải nghiệm gặt lúa, anh còn được người dân cho tham gia trải nghiệm làm "nông dân chính hiệu" khi được tham gia cày ruộng bằng trâu. Anh cho biết cả hai lựa chọn đảo Cô Tô để tham quan, trải nghiệm vì muốn khám phá, hòa mình trong cuộc sống bình dị của người dân nơi biển đảo.

"Tôi và anh bạn đồng hành được người dân đảo hướng dẫn từ cách gặt lúa, bó lúa và gánh những bông lúa chín vàng về sân. Được trải nghiệm làm nông dân trên đảo Cô Tô thật tuyệt vời!", Antoine Habert chia sẻ.

Vào buổi chiều cả hai du khách người Pháp được tham gia cùng người dân xuống biển bắt cua, bắt ốc và cào ngao. Antoine Habert hào hứng chia sẻ cảm xúc khi được trải nghiệm cào ngao, bắt ốc ở bãi triều cùng người dân đảo: "Tôi chưa từng nghĩ việc đi bắt ốc, cào ngao lại thú vị đến thế! Cảm giác được lội xuống bãi triều, tay cào cát tìm từng con ngao, con ốc cùng người dân thật vui. Họ cười rất nhiều, hướng dẫn tôi tận tình và coi tôi như một người bạn. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam".

Theo chính quyền đặc khu Cô Tô, chương trình du lịch trải nghiệm mùa vụ ở Cô Tô đang được nhiều hộ dân và các homestay phối hợp triển khai, kết hợp giữa "tham quan - lao động - ẩm thực địa phương". Sau buổi gặt lúa, hay mỗi chuyến cào ngao, bắt ốc, câu cá, du khách có thể thưởng thức bữa cơm dân dã với canh ngao thanh mát, cà muối giòn, rau vườn tươi xanh và cá nấu chua đậm đà, trọn vẹn hương vị đời sống người dân đảo.

Chị Nguyễn Minh Huệ, chủ homestay CoTo Center, thôn Hải Tiến, cho biết du khách đến Cô Tô không chỉ để ngắm biển hay thưởng thức hải sản, mà còn muốn được chạm vào đời sống thật của người dân đảo, cùng ra đồng, thăm vườn, đi cào ngao, bắt ốc, nấu bữa cơm quê. "Chúng tôi luôn khuyến khích du khách tham gia những hoạt động giản dị đó, bởi chính sự mộc mạc, chân thành mới là điều níu chân họ quay trở lại", chị Huệ chia sẻ.

Theo chị Huệ, đối với người dân đảo, việc mở homestay không chỉ là làm du lịch, mà còn là cách giới thiệu bản sắc biển đảo Việt Nam, từ món ăn, phong tục đến nếp sống gắn bó với thiên nhiên. Người dân Cô Tô muốn mỗi du khách khi rời đảo ngọc đều mang theo trong lòng một chút hương biển, hương lúa và tình người Việt Nam.

