Du khách gây phẫn nộ vì uống đồ cúng ở nghĩa trang Nhật Bản

Du khách Australia quay video uống lon nước đặt trên bia mộ tại Nhật Bản khiến dư luận nước này phẫn nộ. Đại sứ quán Australia cảnh báo công dân tôn trọng luật lệ địa phương.

Lochie Jones lên tiếng xin lỗi vì có hành vi gây phẫn nộ tại nghĩa trang Nhật Bản. Ảnh: Instagram/lochie__joness.

Lochie Jones, được cho là một du khách quốc tịch Australia, đăng video lên Instagram ghi lại cảnh tung đồng xu để quyết định mở lon nước đặt trên bia mộ ở nghĩa trang Nhật Bản. Đây là đồ cúng vốn thường được người Nhật tưởng nhớ tổ tiên. Sau đó, Jones uống ngay tại chỗ và còn ợ trước ngôi mộ.

Theo SCMP, video lan truyền từ tháng trước, vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. "Nghĩa trang là nơi linh thiêng ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi muốn chính quyền đảm bảo anh ta không bao giờ được đặt chân đến Nhật nữa", một người viết.

Ngày 3/9, Đại sứ quán Australia tại Nhật Bản đăng thông báo trên Facebook cảnh báo công dân cần "hành xử phù hợp" khi du lịch dù không trực tiếp nhắc đến vụ việc.

Cơ quan này khẳng định luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền Nhật để bảo đảm du khách Australia tôn trọng và tuân thủ luật lệ địa phương. Jones sau đó đã đăng video xin lỗi trên mạng xã hội.

Công nhân dựng rào chắn để che tầm nhìn tại một điểm chụp ảnh núi Phú Sĩ nổi tiếng, gần cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng bằng cách gây phản cảm tại Nhật Bản. Năm 2023, YouTuber Fidias với 2,4 triệu người theo dõi từng đăng video cùng bạn bè đi tàu miễn phí khắp nước Nhật.

Trước đó một tháng, cảnh sát Nhật bắt giữ một streamer người Mỹ có tên Johnny Somali vì đột nhập công trường xây dựng. Theo cảnh sát Genta Hayashi, nghi phạm Ismael Ramsey Khalid, 23 tuổi, đã đeo khẩu trang và liên tục la hét "Fukushima" vào mặt công nhân dù được yêu cầu rời đi, ám chỉ nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố.

Trong một đoạn video khác, Khalid còn quấy rối hành khách trên tàu bằng những lời lẽ liên quan tới vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật năm 1945.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Nhật đạt kỷ lục, nhiều cư dân địa phương ngày càng bức xúc với hành vi thiếu chuẩn mực. Một thị trấn gần núi Phú Sĩ thậm chí phải dựng rào chắn lớn để ngăn dòng người đứng giữa đường chụp ảnh tại điểm ngắm núi nổi tiếng cạnh cửa hàng tiện lợi.