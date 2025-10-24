Du khách khắc tên 'Phú, Quế Anh' ở rừng tre nổi tiếng Nhật Bản

Rừng tre nổi tiếng ở Kyoto đang bị tàn phá bởi hành vi khắc chữ của du khách, khiến 350 cây bị tổn thương và có nguy cơ chết khô.

Du khách khắc tên "Phú, Quế Anh" trên rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản. Ảnh: FNN.

Rừng tre Arashiyama, một trong những điểm đến biểu tượng của Kyoto, nổi tiếng với con đường mòn "Bamboo Grove", đang bị tàn phá bởi hành vi khắc chữ và vẽ bậy của du khách. Hàng trăm cây tre xanh mướt, từng tạo nên khung cảnh như "đường hầm tre" huyền ảo, nay chi chít vết khắc tên, ký hiệu và hình trái tim.

Theo thống kê mới nhất, khoảng 350 cây tre đã bị khắc bằng dao, chìa khóa hoặc vật nhọn. Đây là khu vực được chụp ảnh nhiều nhất ở Kyoto, mỗi ngày đón hàng nghìn khách trong và ngoài nước. Trên thân tre, có cây bị "xăm kín" từ gốc đến ngọn, với chữ viết bằng nhiều thứ tiếng.

"Đây là di sản mang tính biểu tượng, hành vi đó thật khó chấp nhận. Tôi không hiểu vì sao họ lại làm vậy. Thật buồn, bởi để một cây tre trưởng thành mất rất nhiều năm", một du khách Nhật Bản chia sẻ trên FNN Japan.

Du khách khắc chữ chi chít trên thân tre. Ảnh: Yoko Hibino.

Ông Kazutaka Mitsui, đại diện công ty Ebisuya - đơn vị quản lý rừng tre kiêm vận hành dịch vụ xe kéo du lịch - cho biết tình trạng này xuất hiện từ 7-8 năm trước, giảm trong thời kỳ Covid-19 nhưng lại bùng phát trở lại khi du lịch phục hồi.

"Phần lớn là do khách dùng vật nhọn khắc lên thân tre. Chúng tôi đã dán poster tuyên truyền và tạm che vết khắc bằng băng dính để giảm ảnh hưởng đến cảnh quan. Dù trông không đẹp, nhưng còn hơn để lộ những vết sẹo xấu xí", ông Mitsui nói.

Chính quyền Kyoto cho biết đang xem xét chặt bỏ những cây bị hư hại nặng để bảo đảm an toàn cho khách tham quan và duy trì vẻ đẹp tự nhiên của khu rừng. Một số tình nguyện viên cũng đã dán băng dính màu xanh lên thân tre bị khắc nhằm giảm tác động thị giác.

Tình nguyện viên dán băng dính màu xanh lên thân tre bị khắc nhằm giảm tác động thị giác. Ảnh: Tokyo Weekender.

Đây không phải lần đầu Arashiyama đối mặt với nạn phá hoại. Năm 2018, sau hàng loạt vụ khắc chữ, người dân địa phương và các nhà sư chùa Tenryuji gần đó từng phát động chiến dịch kêu gọi du khách tôn trọng cảnh quan. Tình hình tạm lắng trong giai đoạn đại dịch, nhưng từ khi lượng khách quốc tế tăng mạnh, hiện tượng này lại tái diễn.

Người dân Kyoto gọi đây là "meiwaku tourism", nghĩa là "du lịch phiền toái" khi du khách cư xử thiếu ý thức, gây tổn hại đến môi trường và di sản. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi khác trên đất Nhật, như: du khách đu người lên cổng đền torii hay nhóm say rượu làm hư hại công trình cổ.

Du khách tham quan rừng tre Arashiyama. Ảnh: Travelandtourworld.

Nằm ở huyện Arashiyama, phía Tây thành phố Kyoto, rừng tre Sagano thường được gọi là rừng tre Arashiyama, là một trong những cảnh quan nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản. Nơi đây từng là chốn nghỉ dưỡng yêu thích của giới quý tộc thời Heian (794-1185).

Vẻ đẹp thanh thoát và yên bình của rừng tre Arashiyama đã giúp nơi đây được CNN bình chọn vào danh sách 100 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2019.