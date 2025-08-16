Du khách mất tích nhiều ngày trong rừng Cúc Phương

Sau nhiều ngày, nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cổng vào Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương.

Ngày 16/8, đại diện Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) xác nhận với Tri Thức - Znews công tác tìm kiếm nam du khách Nguyễn Quốc M. mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

Trước đó, chiều 13/8, anh Nguyễn Quốc M. (sinh năm 1992, quê TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất trong vườn, cách cổng gần 20 km, không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh M. đi tham quan một số địa điểm trong rừng già, trong đó có cây chò chỉ ngàn năm tuổi và động Sơn Cung.

Đến chiều cùng ngày, một nhóm du khách khi tham quan động Sơn Cung phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại bị bỏ lại. Họ đã chụp ảnh hiện trường và báo cho Ban quản lý VQG.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của VQG Cúc Phương đã huy động người tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng chưa có kết quả. Ban quản lý cũng liên hệ với gia đình anh M., đến trưa 15/8, người thân đã có mặt tại vườn để chờ tin tức.

Hiện VQG Cúc Phương tiếp tục huy động lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lân cận thông báo trên hệ thống loa phát thanh và kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Vườn quốc gia Cúc Phương, cách Hà Nội khoảng 120 km về phía tây nam, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1962 với diện tích hơn 22.000 ha, trải rộng trên 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Nơi đây nổi bật với rừng mưa nhiệt đới xanh quanh năm cùng hệ sinh thái phong phú, ghi nhận hàng nghìn loài thực vật, hàng trăm loài chim, thú, bò sát, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voọc mông trắng hay cây chò chỉ nghìn năm tuổi. Không chỉ có giá trị sinh học, Cúc Phương còn là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng. Các di tích khảo cổ trong động Người Xưa, động Sơn Cung, những tuyến đường mòn xuyên rừng và đặc biệt là mùa bướm trắng rợp trời vào tháng 4-5 hàng năm đã biến nơi đây thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách và các nhà nghiên cứu trong, ngoài nước.