Du khách sững sờ nhìn tảng đá rỗng ruột, nhồi gạch tại Trung Quốc

Du khách Trung Quốc không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện tảng đá check-in nổi tiếng trên đỉnh núi Wutong ở Thâm Quyến lại là hàng nhân tạo.

Cuối tháng 10, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ thông tin, hình ảnh về tảng đá lớn trên đỉnh núi Wutong ở Thâm Quyến, Trung Quốc thực chất là đá nhân tạo và đang trong quá trình cải tạo bởi bị nứt.

Theo đó, một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tảng đá lớn trên đỉnh núi Wutong xuất hiện một lỗ hổng lớn. Bên trong khối đá rỗng, có 2-3 hàng gạch được xây chồng lên làm khung trụ. Bề mặt bên ngoài tảng đá xuất hiện một số vết nứt dài.

Theo bài đăng, tảng đá có tên "Đỉnh cao nhất của Bành Thành" của Thâm Quyến thuộc khu thắng cảnh núi Wutong. Đây cũng là địa điểm check-in nổi tiếng thu hút hàng triệu khách du lịch khi đến tham quan núi. Những tưởng tảng đá này là vẻ đẹp tự nhiên do đất trời ban tặng, tuy nhiên đây thực tế lại là "hàng giả".

Chủ nhân bài viết và đông đảo cư dân mạng đều tỏ ra bất ngờ trước sự thật này. Trước đó, họ đều nghĩ tảng đá là thật. Thậm chí rất nhiều người cho biết từng trèo lên đỉnh tảng đá để chụp ảnh check-in.

Khu vực tảng đá trên núi Wutong đã được chính quyền rào chắn để tu bổ, gia cố. Ảnh: The Paper.

Trước nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 30/10, đại diện Khu thắng cảnh núi Wutong xác nhận tảng đá thực sự là do con người tạo ra, có bề ngoài giả đá, được xây dựng vào năm 2004. Vị đại diện khẳng định "tảng đá khổng lồ này vốn là một hòn non bộ nhân tạo", theo The Paper.

Được biết, tảng đá "Đỉnh cao nhất của Bành Thành" là loại nhân tạo hoàn toàn. Đơn vị thi công đã sử dụng than thép để tạo hình, dùng gạch xây trụ bên trong, sau đó láng xi măng bên ngoài nhằm mô phỏng hình dáng của đá thật.

Tảng đá "Điểm đầu tiên Bành Thành" là điểm check-in nổi tiếng, thu hút du khách khi đến núi Wutong tham quan. Ảnh:The Paper.

Thời gian gần đây, tảng đá này xuất hiện nhiều vết nứt lớn nên Khu thắng cảnh quyết định cải tạo lại. Nhân viên chịu trách nhiệm bảo trì cho biết dự kiến công tác cải tạo, gia cố sẽ hoàn tất vào ngày 28/11, sau khi tảng đá giả được trát vừa và đảm bảo độ bền cứng cần thiết. Trong thời gian cải tạo, du khách bị cấm vào khu vực tảng đá này.

Trước đó, vào ngày 25/10, tài khoản WeChat chính thức của Khu thắng cảnh núi Wutong đã đưa ra thông báo về việc tạm dừng đón khách tại khu vực tảng đá "Điểm đầu tiên Bành Thành" để sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Khu danh lam thắng cảnh núi Wutong ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên và tầm nhìn ra biển. Khu vực này có hai đỉnh chính: Wutong Lớn và Wutong Nhỏ, cả hai đều có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm. Tại đỉnh núi Wutong lớn có một tảng đá với tên gọi "Peng Cheng First Peak" (tạm dịch: Đỉnh cao nhất của Bành Thành). Đây là một trong những "biểu tượng" của khu danh lam, thắng cảnh và được nhiều người tìm đến chụp ảnh check-in. Tảng đá này không chỉ đánh dấu vị trí đỉnh núi mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tạo điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên, thu hút du khách leo núi và ngắm nhìn cảnh biển và thành phố từ trên cao.