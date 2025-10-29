Du khách tắm trong nồi lẩu khổng lồ đầy ớt ở Trung Quốc

Những bể tắm nước nóng được mô phỏng theo nồi lẩu hai ngăn, với topping là ớt nguyên trái và các loại thảo mộc thu hút nhiều khách du lịch tại đất nước tỷ dân.

Hình thức "tắm nước lẩu" được quảng cáo là giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, dưỡng da.

Vào tháng 10, khu nghỉ dưỡng ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ Hắc Long Giang (Trung Quốc) gây chú ý khi khai trương hồ tắm mô hình nồi lẩu hai ngăn, nâng tầm trải nghiệm và nhanh chóng trở thành điểm tham quan hấp dẫn về mặt thị giác.

Đây là một trong rất nhiều khu du lịch ở đất nước tỷ dân đang "theo trend" thay thế suối nước nóng thông thường bằng hình thức "tắm nóng nước lẩu" - lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Quốc.

Ở các nhà hàng, thực khách đã quen với món lẩu nguyên dương, hay còn gọi là lẩu vịt uyên ương, có nồi chia làm hai phần để chứa hai loại nước dùng có màu sắc tương phản.

Theo Daxiang News, tại khu nghỉ dưỡng đẹp như tranh vẽ này, một hồ nước nóng hình tròn rộng 5 m được chia thành các phần màu đỏ và trắng, không khác gì nồi lẩu hai ngăn phiên bản khổng lồ.

Hồ nước màu đỏ chứa đầy ớt, cà tím và bắp cải, mô phỏng nước dùng vị cay, trong khi hồ nước màu trắng chứa sữa, quả chà là đỏ và quả kỷ tử, giống như loại súp trong.

Bồn tắm theo hình thức nồi lẩu hai ngăn tại khu nghỉ dưỡng Hắc Long Giang gây sốt.

Trong một cuộc phỏng vấn, một nhân viên của khu nghỉ dưỡng cho biết rằng màu đỏ của bể súp thực chất có nguồn gốc từ cánh hoa hồng, được thay mới hàng ngày.

Loại ớt được sử dụng làm "topping" là loại ớt cay nhẹ, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường lưu thông máu, trong khi sữa giúp dưỡng ẩm cho da.

Thông tin chính thức cho biết giá vé vào khu danh lam thắng cảnh dành cho người lớn là khoảng 160 nhân dân tệ ( 23 USD ), bao gồm quyền sử dụng bồn tắm nước nóng, trải nghiệm xông hơi khô và bữa ăn tự chọn.

Không có giới hạn thời gian hoặc độ tuổi khi tắm, nhưng thời gian ngâm mình được khuyến nghị là từ 15 đến 20 phút. Các thành phần trong hồ bơi không phải để ăn, và tắm nước nóng không phù hợp với những người mắc bệnh tim mạch, các vấn đề về da hoặc dị ứng.

Màu đỏ của nước được tạo từ hoa hồng, phía trên là ớt, cà tím và bắp cải.

Du khách đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên ứng dụng chia sẻ đồ ăn Meituan, lưu ý rằng khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp trái cây và trà thảo dược miễn phí. "Tắm lẩu nguyên dương là một trải nghiệm tuyệt vời! Nhiệt độ nước vừa phải, và hơi nước bốc lên thật dễ chịu", một người nhận xét.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đồng thời nhấn mạnh tắm lẩu nguyên dương là một phiên bản hiện đại của liệu pháp tắm thảo dược của Y học cổ truyền Trung Quốc. Với lịch sử hàng nghìn năm, tắm thuốc (dùng hơi nước hoặc nước sắc thảo dược từ các loại thảo mộc đã đun sôi để ngâm cơ thể) được cho là có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật. Các thành phần phổ biến bao gồm gừng, bạc hà và ngải cứu.

Mặc dù lợi ích của ớt và sữa khi tắm chưa được khoa học chứng minh, nhưng theo quan niệm truyền thống, ớt có tác dụng xua tan cảm lạnh, trong khi uống sữa được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí và thúc đẩy giấc ngủ.

Trào lưu tắm lẩu nguyên dương trở nên phổ biến trên mạng xã hội đã gây nên các luồng ý kiến trái chiều. Một cư dân mạng chỉ trích đây là một sự "lãng phí thực phẩm" và đề xuất sử dụng nguyên liệu giả để thu hút thị giác.

Ngược lại, một người khác khen ngợi: "Lẩu giữ một vị trí quan trọng trong văn hóa Trung Hoa. Ngành kinh doanh này thực sự rất sáng tạo".