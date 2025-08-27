Du khách 'vác' cả vali từ ga Hà Nội đi xem diễu binh

Chiều 27/8, tại Ga Hà Nội, dòng người đổ ra từ các chuyến tàu ngày một đông. Các hành khách từ nhiều tỉnh, thành phố khác kịp thời đặt chân đến Hà Nội. Ai cũng vội vã rời ga, nhanh chóng di chuyển đến khu vực sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Ảnh: Linh Huỳnh.

Là một trong hàng trăm du khách vừa đến Ga Hà Nội, Lê Thị Vân (ngụ Thanh Hóa) cho biết đoàn chị gồm 7 người đã khởi hành lúc 12h30, vừa đến Hà Nội đã mang theo hành lý đi tìm chỗ ngồi để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh. “Phải khẩn trương đi ngay kẻo hết chỗ”, chị Vân chia sẻ, đồng thời cho biết nhóm chị ban đầu dự định đứng ở đường Trần Phú, nhưng do lượng người đổ về quá đông nên khó giữ được vị trí đẹp. Chị Vân nói rằng nhóm chị chỉ ở lại Hà Nội một ngày, hôm sau sẽ tranh thủ đi tham quan, chụp ảnh rồi trở về Thanh Hóa. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, chị Phạm Thùy Trang (Ninh Bình) cùng gia đình đã bắt đầu xuất phát bằng tàu hỏa từ Phủ Lý lúc 15h để tránh tắc đường, đồng thời có thể vào thẳng trung tâm thành phố. “Đi tàu những ngày này rất tiện, không lo cấm đường như đi ôtô”, chị Trang chia sẻ. Gia đình chị Trang mang theo nhiều đồ ăn như xôi, giò, bánh mì để chuẩn bị cho hành trình dài. Các em nhỏ trong gia đình cũng rất háo hức cùng bố mẹ chen chân giữa dòng người. Dù khả năng trời mưa, chị Trang và gia đình vẫn quyết tâm ở lại theo dõi trọn vẹn sự kiện. “Các chiến sĩ còn có thể diễu binh trong mưa thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành đến cùng”, chị nói. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cũng đi từ Ninh Bình, đoàn 17 người của chị Kim Oanh (đeo kính) đã di chuyển bằng chuyến tàu lúc 15h để kịp có mặt tại Hà Nội. Đoàn của chị Oanh đặt sẵn vị trí đứng và dự kiến lưu lại thủ đô đến hết ngày 2/9, thuê khách sạn gần khu vực trung tâm để tiện theo dõi các sự kiện. Chia sẻ thêm về không khí trên tàu khi di chuyển từ Ninh Bình, chị Oanh cho biết ai cũng hào hứng và mong chờ đến Hà Nội để được cổ vũ các lực lượng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Vừa đặt chân đến Hà Nội, gia đình 8 người của bà Mão (Nam Định) tranh thủ nán lại cửa ga để nghỉ ngơi, sau đó sẽ xuất phát để tìm chỗ ngồi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Mão cho biết bà chuẩn bị sẵn một thùng bánh xíu páo, 3 đòn chả, sữa, bánh ngọt và nhiều loại trái cây để con cháu dùng trong lúc chờ đợi. Cả gia đình bà dự định tìm chỗ ngồi gần khu vực Ga Hà Nội - nơi hiện vẫn còn khá trống. Ảnh: Linh Huỳnh.

Vừa đến Hà Nội chưa kịp về khách sạn để gửi hành lý, Huệ Mẫn và Như Quỳnh (TP.HCM) quyết định đi thẳng ra nơi tập trung để chờ xem sơ duyệt diễu binh. Hai cô gái trẻ cho biết đây là lần đầu tiên đi tàu từ TP.HCM ra Hà Nội và lần đầu tiên trải qua chuyến tàu dài cả chục tiếng. Trên tàu, cả hai gặp nhiều người cũng di chuyển ra Hà Nội để tham gia sự kiện đặc biệt cùng toàn thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ sự kiện A50, hai cô gái đã bắt đầu lên kế hoạch để đến Hà Nội xem diễu binh. Lần này, cả hai dự định ở lại khoảng một tuần, mang theo ba lô, máy ảnh và cả chiếc nón lá tự trang trí với dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để hưởng ứng không khí hào hùng trong những ngày trọng đại. Ảnh: Linh Huỳnh.

