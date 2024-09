Du lịch Khánh Hòa, Ninh Thuận thắng sớm

Không riêng Khánh Hòa, ngành du lịch tại Ninh Thuận cũng "về đích" sớm trước 3 tháng. Trong khi đó, Thanh Hóa vượt chỉ tiêu lượng khách đề ra chỉ trong 9 tháng đầu năm.

Còn 3 tháng nữa mới hết năm, nhưng ngành du lịch của một số tỉnh, thành đã cán đích từ sớm, trong đó phải kể đến Ninh Thuận, Bình Định và Thanh Hóa, bất chấp thị trường nội địa ảm đạm do giá vé máy bay tăng cao.

Đáng chú ý, du lịch Khánh Hòa cũng đạt "KPI năm" về lượng khách . Địa phương liên tục ghi nhận lượng du khách tăng đáng kể qua nhiều đợt cao điểm trong nước từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, tình hình du lịch tại Khánh Hòa (với Nha Trang là thành phố trọng điểm) có phần nổi trội hơn một số điểm đến miền Trung.

Đơn cử là dịp lễ 30/4-1/5, địa phương đứng thứ 4 cả nước về lượng khách với gần 1 lượt khách, sau TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng.

578.219 lượt khách vào kỳ nghỉ lễ 2/9 được cho là con số chốt hạ năm du lịch đại thắng trên toàn tỉnh, mang đến một mùa hè rực rỡ khi về đích trước 3 tháng.

LƯỢNG KHÁCH THEO MỤC TIÊU NĂM VÀ THỰC ĐẠT SAU 9 THÁNG ĐẦU NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Nguồn: Sở Du lịch địa phương Nhãn Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Định Thanh Hóa TP.HCM Mục tiêu năm Triệu lượt 9 3.2 5.5 13.8 44 Thực đạt sau 9 tháng

9 3.2 8 14.5 31.3

Theo đó, 9 triệu lượt khách, 3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 40.000 tỷ đồng là mục tiêu mà địa phương đặt ra hồi đầu năm. Nhưng chỉ trong vòng 8 tháng, điểm đến trên địa bàn đã ghi nhận 8 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế hơn 3,2 triệu lượt; khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt. Khánh Hòa đạt 100% chỉ tiêu về lượng khách quốc tế trong 8 tháng.

Đến tháng 9, khi cộng thêm số khách ở kỳ nghỉ 2/9 và ước tính cả tháng, địa phương miền Trung này chính thức cán mốc 9 triệu lượt khách.

Bãi biển Nha Trang vào ngày 2/9. Ảnh: Tường Vi.

Lý giải về sự thành công trên, Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết thành tích có được nhờ địa phương liên tục tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế bao gồm Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang, Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa, giải thưởng Cánh diều vàng…

Bên cạnh đó, bà Thanh cho biết thêm vào một số thời điểm lễ trước đó, giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến việc di chuyển của du khách nội. Song địa phương vẫn đón đông đảo du khách nhờ việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, sau đó là đường sắt.

Không nổi bật là một điểm đến du lịch như Nha Trang, nhưng Ninh Thuận vẫn "âm thầm" hoàn thành kế hoạch năm, cùng thời điểm với Khánh Hòa. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp không khói tại đây được đánh giá là chưa khai phá triệt để nội lực. Địa danh nổi bật nhất ở Ninh Thuận là vịnh Vĩnh Hy, tiếp đến là mũi Dinh, vườn nho, di tích Poklong Garai, văn hóa Chăm và công viên đá.

Trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, địa phương này muốn phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn.

Tháng 9 đầu năm, Ninh Thuận hoàn thành chỉ tiêu với hơn 3,2 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ, đạt 100,1% so kế hoạch, theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, lượng khách chủ yếu là khách nội địa. Khách quốc tế đến khoảng 87 nghìn lượt (tăng 194% so cùng kỳ, đạt 87% so với 100 nghìn lượt từ kế hoạch của năm).

Hiện, toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 213 cơ sở lưu trú với quỹ phòng là 4.700.

Du khách tập trung tại bãi biển Sầm Sơn chiều ngày 30/4/2022. Ảnh: Thạch Thảo.

Thanh Hóa để tuột mất "ngôi vương" về lượng khách và doanh thu cả nước vào thời điểm 2/9, nhưng sau 9 tháng đầu năm vẫn vượt 4,7% kế hoạch toàn năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tổng lượt khách đến đây trong 9 tháng đầu năm ước đạt gần 14,5 triệu lượt, đạt 104,7% kế hoạch. Doanh thu có được là khoảng 32 nghìn tỷ đồng , tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 98,6% kế hoạch năm 2024.

Trước đó, trả lời Tri thức - Znews về lý do địa phương hút khách, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hóa, cho biết sức hút từ du lịch của địa danh đến từ 2 yếu tố là thiên nhiên (sở hữu nhiều bãi biển, phục vụ nhu cầu tránh nóng) và giao thông thuận lợi.

Bình Định cũng gây bất ngờ khi trong 9 tháng đầu năm, địa phương đón 8 triệu lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, theo Sở Du lịch tỉnh. Trong khi đó, mục tiêu năm là 5,5 triệu lượt.

Còn đối với Đà Nẵng, địa phương đã cán đích 2,5 triệu lượng khách quốc tế so với kế hoạch chỉ trong 7 tháng đầu năm. Khách nội địa vẫn đang đợi sự nỗ lực hút khách của chính quyền.

Bên cạnh địa phương đạt kế hoạch trên, một số tỉnh, thành khác như Quảng Nam, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt... ghi nhận lượng khách khoảng trên 60% so với kế hoạch năm và nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong 3 tháng tới.