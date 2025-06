Du lịch không điện thoại

Việc đi du lịch không mang theo điện thoại nghe có vẻ bất tiện, thậm chí mạo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người chọn cách "ngắt kết nối" để tìm lại tương tác chân thực trong hành trình của mình.

Trong một thế giới nơi mọi thứ đều xoay quanh thiết bị di động, việc để điện thoại ở nhà khi đi du lịch tưởng như là điều không thể. Tuy nhiên, với một số người, đây lại là cách tìm lại sự tĩnh lặng và mối liên hệ sâu sắc hơn với môi trường xung quanh.

Tháng 1, Soraya Lemboumba, quản lý dự án sống tại Thụy Sĩ, dành 10 ngày du lịch Panama không sử dụng điện thoại. Cô mô tả trải nghiệm này là "một bước ngoặt lớn" khi được thức dậy bởi âm thanh của thiên nhiên thay vì báo thức, không bận tâm viết chú thích cho mạng xã hội hay dùng thiết bị để lấp khoảng trống im lặng.

“Tôi đã có những ngày sống trọn vẹn trong hiện tại”, Soraya chia sẻ với The New York Times.

Lập kế hoạch



Trước khi khởi hành, du khách nên xác định trước các quy tắc về việc sử dụng thiết bị như chỉ mang theo máy tính bảng để tra cứu thông tin một tiếng/ngày hoặc không dùng thiết bị cho mục đích giải trí. Việc ghi lại các quy tắc này bằng giấy sẽ giúp kiểm soát thói quen, giảm bớt cảm giác lo lắng khi không có điện thoại bên cạnh.

Có thể sử dụng các tiện ích như Freedom, Opal hay ScreenZen để giới hạn quyền truy cập ứng dụng. Hoặc đơn giản hơn, bạn tạm thời xóa các ứng dụng dễ gây nghiện như mạng xã hội.

Thủ tục ở sân bay

Sự lo lắng thường bắt đầu từ sân bay – nơi cần theo dõi lịch trình, thay đổi cổng lên máy bay hay xử lý vé. Nếu không sử dụng điện thoại, hãy in sẵn vé hoặc lấy bản in tại quầy thủ tục sân bay.

Một số hãng như Frontier (Mỹ) tính phí in vé, vì vậy du khách nên chủ động chuẩn bị trước. Khi không có ứng dụng thông báo, bạn cần chú ý theo dõi các bảng điện tử tại sân bay và chủ động hỏi nhân viên khi cần hỗ trợ.

Tác giả Catherine Price, người viết cuốn How to Break Up With Your Phone (tạm dịch: Làm sao để chia tay với điện thoại), nhận định: “Chúng ta quên mất rằng giấy tờ vẫn có thể làm được mọi thứ và cảm giác tự do khi không cần thiết bị là điều vô giá”.

Khám phá địa phương theo cách truyền thống

Thay vì GPS, hãy mang theo bản đồ giấy và chủ động làm quen với nhân viên khách sạn để được trợ giúp khi cần. Đi bộ khám phá quanh khu lưu trú theo từng vòng lớn dần sẽ giúp bạn dễ ghi nhớ và làm quen với địa hình.

Một lời khuyên thiết thực là nên viết địa chỉ nơi ở ra giấy và mang theo trong ví. Nếu bị lạc, bạn có thể nhờ người dân chỉ đường hoặc đưa địa chỉ cho tài xế taxi. Thay vì dùng ứng dụng dịch thuật, hãy chuẩn bị một cuốn sách cụm từ ngắn để giao tiếp cơ bản.

Những tình huống tưởng như bất tiện, như không thể quét mã QR vào bảo tàng, lại trở thành cơ hội kết nối. Bạn có thể nhờ người đứng sau hỗ trợ và đưa tiền mặt cho họ mua vé hộ.

Chụp ảnh không cần điện thoại

Thay vì dùng điện thoại chụp ảnh, du khách có thể dùng máy ảnh cơ bản hoặc máy ảnh film để ghi lại những điều đặc biệt. Sau đó, cất máy ảnh và tiếp tục tận hưởng chuyến đi.

Việc cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc qua ống kính đôi khi khiến ta tách rời thực tế. Viết nhật ký vào cuối ngày là cách giúp củng cố ký ức một cách sinh động và cá nhân hơn.

Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp

Nhiều người lo lắng về rủi ro khi không có điện thoại. Tuy nhiên, các tình huống khẩn cấp thực sự rất hiếm. Với thái độ đúng đắn, việc trễ tàu hay lạc đường chỉ là trở ngại nhỏ. Ngoài thẻ tín dụng, bạn nên mang theo một ít tiền mặt trong túi đeo người để phòng bất trắc.

Nếu lo lắng về an toàn, đặc biệt với nữ du khách đi một mình, du khách có thể chuẩn bị một điện thoại để sử dụng khi thực sự cần thiết. Ngoài ra, việc thông báo lịch trình trước cho người thân cũng giúp bạn an tâm hơn.