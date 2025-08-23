Du lịch theo trend 'quý tộc thính phòng'

Từ cung điện cổ kính ở châu Âu cho đến khu nghỉ dưỡng ẩn mình tại Việt Nam - du lịch chuẩn "quý tộc" không chỉ nằm ở độ xa xỉ, mà còn ở trải nghiệm hiếm có, dành cho số ít biết tận hưởng.

Trào lưu "tân nhạc thính phòng " (nhạc Việt được làm mới theo phong cách thính phòng) hoặc "quý tộc" (mô phỏng trang phục, lối sống của giới thượng lưu châu Âu thế kỷ 18) lan rộng trên mạng xã hội.

Nếu muốn trải nghiệm không gian "quý tộc châu Âu" ở đời thực, du khách hoàn toàn có thể hóa thân thành công tước, quý bà, tại một số điểm du lịch đặc trưng.

Từ Anh - cái nôi của văn hóa quý tộc, Vienna - thủ đô nhạc cổ điển cho đến Hà Nội - nơi còn in dấu kiến trúc Pháp cổ, Tri Thức - Znews giới thiệu loạt điểm đến với hành trình trải nghiệm mang đậm hơi thở "chuẩn quý tộc".

Lâu đài Highclere (Hampshire, Anh)

Tọa lạc tại hạt Hampshire nằm bên bờ biển phía nam của Anh, lâu đài Highclere là một trong số ít địa danh tái hiện rõ nét tinh thần quý tộc Anh. Điền trang lộng lẫy này chính là bối cảnh của bộ phim truyền hình đình đám Downton Abbey. Bước trên con đường lát sỏi dẫn đến tòa lâu đài, du khách như ngược dòng lịch sử, trở về với những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc Anh ở thế kỷ 17-18.

Lâu đài mở cửa chào đón khách tham quan, từ đại sảnh đến thư viện - nơi lưu giữ hàng nghìn cuốn sách cổ. Điểm nhấn đặc biệt là những trải nghiệm "chuẩn quý tộc" hiếm nơi nào có được: tiệc trà trong phòng khách cổ điển, picnic ngoài bãi cỏ nhìn ra vườn hồng, hay thậm chí là tour riêng tư để cảm nhận cuộc sống của gia đình bá tước Carnarvon - chủ nhân hiện tại của tòa lâu đài.

Oxfordshire (Anh)

Nếu bạn là fan của Bridgerton, Oxfordshire chắc chắn nằm trong danh sách yêu thích. Kingston Bagpuize House - ngôi biệt thự cổ từ thế kỷ 18 giữa những khu vườn lãng mạn - đã trở thành bối cảnh mới cho phần ba của bộ phim. Không chỉ sở hữu kiến trúc Georgian thanh lịch, trang nhã, nơi đây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tái hiện khung cảnh dạ tiệc quý tộc. Bên cạnh khám phá kiến trúc và ngắm nhìn cổ vật bên trong ngôi nhà, du khách đừng quên thưởng bộ ngắm nhìn khu vườn nơi hoa nở bốn mùa, từ anh đào, hạnh nhân, tulip đến linh lan.

Ngoài ra, Oxfordshire còn có Blenheim Palace - cung điện nguy nga được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Trong phim Bridgerton, Blenheim tượng trưng cho cung điện Buckingham, nhà của Nữ hoàng Charlotte và Vua George III.

Thung lũng Loire (Pháp)

Thung lũng Loire, Pháp là điểm đến hoàn hảo để sống lại cuộc sống của giới quý tộc xưa, nơi từng là chốn nghỉ dưỡng của các vị vua và giới quý tộc Pháp. Nơi đây nổi tiếng với hàng loạt lâu đài tráng lệ và những vườn nho bất tận.

Để tận hưởng trọn vẹn không gian này, du khách có thể nghỉ lại tại một trong những lâu đài đã được chuyển đổi thành khách sạn, điển hình như Le Relais de Chambord. Tọa lạc đối diện lâu đài Château de Chambord, khách sạn này mang phong cách sang trọng đồng quê, kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và tiện nghi hiện đại. Chi phí phòng đôi tại đây dao động từ 165 đến 225 euro/đêm, một mức giá không quá cao cho trải nghiệm lưu trú độc đáo này.

Vienna (Áo)

Nếu Anh và Pháp cho ta hình dung về đời sống quý tộc qua kiến trúc và phim ảnh, thì Vienna mang đến tinh thần quý tộc qua âm nhạc. Thủ đô nước Áo được xem là "trái tim" của nhạc cổ điển châu Âu, nơi Mozart, Beethoven hay Strauss từng sáng tác và biểu diễn.

Trải nghiệm "quý tộc" ở Vienna bắt đầu từ một buổi hòa nhạc tại Schönbrunn Palace - cung điện mùa hè của hoàng gia Habsburg. Trong khung cảnh trần nhà dát vàng, đèn chùm pha lê lấp lánh, âm nhạc của Mozart và Beethoven vang lên, đưa người nghe trở lại thời kỳ rực rỡ của quý tộc châu Âu. Du khách có kết hợp tham quan cung điện và thưởng thức bữa tối hoàng gia tại đây.

Ngoài ra, Vienna Philharmonic Orchestra - dàn nhạc giao hưởng danh tiếng thế giới - cũng thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc mở cửa cho du khách.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc, An Giang)

Nằm bên Bãi Khem, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là một khu nghỉ dưỡng độc đáo do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ "Đại học Lamarck" giả tưởng. Mỗi khu phòng đại diện cho một khoa trong trường, trang trí bằng những hiện vật được sưu tầm khắp nơi, mang đến cho du khách cảm giác như đang khám phá một viện hàn lâm cổ kính.

Các hạng phòng hướng biển Emerald Bay Front mở ra cảnh bình minh và hoàng hôn toàn vịnh, trong khi biệt thự riêng có hồ bơi và quản gia riêng cho trải nghiệm kín đáo.

Một đêm nghỉ tại đây dao động 7-20 triệu đồng, tùy hạng phòng.

Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hà Nội)

Tọa lạc tại trung tâm thủ đô, Sofitel Legend Metropole Hà Nội - biểu tượng kiến trúc Pháp cổ với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ - mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm đặc biệt. Khách sạn có 358 phòng nghỉ được bài trí hài hòa, lưu giữ trọn vẹn nét đẹp Pháp cổ tráng lệ.

Tại đây, du khách có thể tận hưởng trà chiều trong sảnh cổ kính, nhâm nhi cà phê ngoài trời tại La Terrasse mang phong vị Paris, thưởng thức ẩm thực tinh tế ở nhà hàng Pháp Le Beaulieu hay khám phá hương vị Việt hiện đại.

Cách đó không xa, Nhà hát Lớn Hà Nội - công trình lấy cảm hứng từ Opéra Garnier (Paris) - là nơi thường xuyên diễn ra các buổi giao hưởng, opera và thính phòng.