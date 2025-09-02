Du lịch TP.HCM thu 4.140 tỷ đồng dịp 2/9

Trái với cảnh nhộn nhịp tại Hà Nội, TP.HCM (bao gồm phường Bình Dương, Vũng Tàu) ghi nhận công suất buồng phòng khiêm tốn trong 4 ngày lễ 2/9, song vẫn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Ánh Nguyệt (ngụ quận Tân Bình) "săn" ảnh cờ đỏ sao vàng dịp 2/9/2024 tại một quán cà phê ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tâm điểm mùa cao điểm du lịch nội địa 2/9 là Hà Nội với sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam. Không khó hiểu khi Thủ đó chứng kiến lượng khách tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái với 2,08 triệu lượt khách tham quan.

TP.HCM cũng cho thấy sức hút riêng với 1,45 triệu lượt khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình hoạt động dịp lễ 2/9 của Sở Du lịch TP.HCM ghi nhận địa phương đón khoảng 45.600 lượt khách quốc tế. Khách lưu trú tại các cơ sở ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 4.140 tỷ đồng .

Số liệu trên bao gồm thống kê tại khu vực trung tâm thành phố, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu trong 4 ngày lễ.

Du khách ghé thành phố mang tên Bác dịp này đã lựa chọn nhiều hoạt động liên quan đến lịch sử chẳng hạn viếng thăm bảo tàng, Dinh Độc Lập… hay thưởng thức pháo hoa, theo báo cáo của Sở Du lịch.

Mặt khác, tại phường Bình Dương, phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Thủ Dầu Một, Công viên Thanh Lễ, hồ Dầu Tiếng, Khu du lịch Thủy Châu, Đại Nam là một số điểm vui chơi chính của người dân vào 4 ngày lễ 2/9. Tuy nhiên, địa phương có ghi nhận hiện tượng giá giữ xe tăng không đúng quy định tại một số nơi.

Nhờ lợi thế cách trung tâm khoảng 2 giờ lái xe, khu vực biển phường Vũng Tàu và các phường lân cận trở thành một trong số điểm hút khách chính của TP.HCM. Các bãi tắm, dịch vụ thể thao và vui chơi trên biển như mô tô nước, kayak… tấp nập khách, góp phần làm nên không khí nhộn nhịp, sôi động đặc trưng.