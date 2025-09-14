Du lịch Trung Quốc lại 'sốt' nhờ Khaby Lame

Chuyến du lịch Trung Quốc của TikToker nhiều follow nhất thế giới Khaby Lame nhanh chóng thu hút sự chú ý rầm rộ của truyền thông địa phương và giới trẻ.

Khaby Lame (giữa) xuất hiện trên đường phố ở Thiên Tân (Trung Quốc), ngày 10/9. Ảnh: China Minutes.

Serigne Khabane Lame, 25 tuổi, hiện tượng mạng người Senegal - Italy với hơn 162 triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok Khaby Lame, đến Trung Quốc từ ngày 9/9 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Chuyến du lịch của anh diễn ra trong bối cảnh "cơn sốt du lịch Trung Quốc" đang lan rộng toàn cầu, khi ngày càng nhiều du khách trẻ tìm đến quốc gia này để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa, theo SCMP.

Ngay khi đặt chân tới Bắc Kinh, Lame "nhập vai" khoác long bào hoàng đế tại Cố Cung, chụp ảnh trước tường đỏ trong bộ Trung Sơn phục, được nhiều người hâm mộ gọi là "tấm hình để đời".

Anh còn mua một chiếc quạt giấy tại chợ đồ cổ Panjiayuan, có dòng chữ thư pháp "nihao zhongguo" (xin chào Trung Quốc). Một tiểu thương tại đây nhận ra anh và chia sẻ từng dùng sticker in hình Lame.

Ngày 10/9, Lame di chuyển tới thành phố Thiên Tân. Anh mặc áo phông in dòng chữ "China old iron" (tiếng lóng nghĩa là "người bạn tốt của Trung Quốc"), trải nghiệm đặc sản địa phương như kuai ban (nhạc cụ gõ trong nghệ thuật kể chuyện), tự tay làm bánh kẹp jianbing guozi, đội bộ tóc giả mô phỏng kiểu tóc "dì Thiên Tân" nổi tiếng.

Lame mặc Trung Sơn phục, chụp ảnh trong Cố cung ở Bắc Kinh và thử làm món bánh kẹp mặn tại Thiên Tân. Ảnh: Weibo, China Minutes.

Tiếp đó, Lame tới Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), đá bóng cùng một đội bóng địa phương và ghé thăm vườn thú Hồng Sơn nơi được đánh giá là một trong những cơ sở chú trọng môi trường sống tự nhiên cho động vật.

Theo kế hoạch, Lame sẽ tiếp tục ghé Trùng Khánh ngày 14/9 và Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) trong tuần tới để tham gia các hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể.

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của Lame cùng nhiều KOL quốc tế khác tại Trung Quốc phản ánh tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lớn của quốc gia này, theo Global Times.

Ông Wei Xiaoan, Chủ tịch Hiệp hội Giải trí Trung Quốc, cho biết chính sách thị thực mới cởi mở đã góp phần thúc đẩy xu hướng này. Hiện có 76 quốc gia được miễn thị thực đơn phương hoặc song phương khi nhập cảnh, trong đó miễn thị thực quá cảnh được mở rộng tới 55 nước.

Riêng trong nửa đầu năm, Trung Quốc ghi nhận 13,64 triệu lượt khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực, tăng 53,9% so với cùng kỳ.

Khaby Lame giao lưu cùng người dân địa phương ở Thiên Tân, ngày 10/9. Ảnh: China Minutes.

Các chuyên gia du lịch cũng nhấn mạnh, thay vì chỉ dừng ở những điểm quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến, các influencer (người có sức ảnh hưởng) có xu hướng chọn các thành phố đặc trưng, mới mẻ để trải nghiệm.

Ông Zhang Lingyun, giáo sư kiêm Tổng biên tập Tourism Tribune, cho rằng góc nhìn của họ gần gũi hơn với giới trẻ và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ hơn so với các chiến dịch quảng bá chính thống.

Tháng 3 vừa qua, YouTuber Mỹ Darren "iShowSpeed" cũng có chuyến đi 2 tuần tới Trung Quốc, trải nghiệm Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, tàu cao tốc và ghé Thiếu Lâm Tự để theo đuổi ước mơ học võ. Chuyến đi này từng tạo nên một "cơn sốt" lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Biểu cảm đặc trưng của Khaby Lame luôn khiến khán giả bật cười. Ảnh: SCMP.

Khaby Lame nổi tiếng nhờ những video hài hước không lời, phê phán các mẹo vặt đời sống cầu kỳ quá mức. Không cần lời thoại, anh chỉ sử dụng biểu cảm gương mặt cùng cử chỉ nhún vai đặc trưng để truyền tải thông điệp một cách châm biếm và dí dỏm.

Sáng tạo nội dung đã giúp Lame đổi đời, thu về khoảng 20 triệu USD qua các hợp đồng quảng cáo từ tháng 6/2022 đến nay, theo Forbes.

Hồi tháng 6, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ Lame do vi phạm luật di trú. Anh nhập cảnh vào Mỹ ngày 30/4 và đã ở quá hạn lưu trú. Anh sau đó được thả vào ngày 6/6 và đã rời Mỹ.