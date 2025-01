Du lịch Việt Nam khởi sắc ngay trong ngày đầu tiên của năm Ất Tỵ

Tính riêng ngày hôm qua 29/1 (tức mùng 1 Tết), Đà Nẵng đã đón hơn 140 chuyến bay nội địa và quốc tế, với khoảng 20 nghìn lượt khách.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chào đón các đoàn khách du lịch đầu tiên này. Du khách được thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật, múa lân sư rồng và nhận những món quà đặc sản mang đậm hương vị Đà Nẵng như nón lá, mứt gừng, bánh dừa nướng, khô mè… Đặc biệt, chương trình "hái lộc đầu xuân" cũng dành tặng cho du khách những voucher tham quan, giải trí tại các điểm đến nổi tiếng của thành phố trong suốt thời gian lưu lại Đà Nẵng.

Hôm qua, Đà Nẵng cũng đã đón 800 khách du lịch đến bằng đường biển trên du thuyền Crystal Symphony.

Cũng trong ngày mùng 1 Tết, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hôm qua cũng đã đón chuyến bay thẳng trực tiếp đầu tiên từ châu Âu. Chuyến bay của SkyUp Airlines khởi hành từ Sân bay Quốc tế Warszawa (Ba Lan).

Hiện Khánh Hòa cũng đang tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của dòng khách châu Âu. Trong đó chú trọng vào sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch xanh, bảo vệ thiên nhiên và ứng dụng công nghệ số. Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết việc xúc tiến quảng bá cũng sẽ được nâng cấp và chú trọng với nhiều hình thức thông qua các chương trình, sự kiện cũng như việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tại một số nước châu Âu để mở rộng thêm thị trường khách châu Âu.

Còn tại An Giang, khu du lịch núi Cấm thuộc dãy Thất Sơn đón khoảng 10.000 khách du xuân trong tiết trời se lạnh. Ban quản lý khu du lịch cho biết, đã siết chặt quản lý tình trạng xe ôm chèo kéo khách, các phương tiện được hướng dẫn đậu đỗ đúng quy định. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự, móc túi, cướp giật cũng được kiểm soát nhờ hệ thống camera an ninh khép kín.

Tại Huế, các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế hôm qua mở cửa miễn phí, chào đón hàng nghìn du khách. Đặc biệt rất đông du khách nước ngoài đi theo tour vào Đại Nội Huế. Trong khi đó, khách các địa phương trong nước có xu hướng du lịch tự túc. Dự kiến trong 9 ngày nghỉ Tết, Huế sẽ đón 130.000 lượt khách tham quan, cao hơn năm ngoái khoảng 20.000 lượt. Trong đó tổng khách lưu trú hơn 76 nghìn lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại Hà Nội, dịp Tết này, nhiều di tích sẽ mở cửa miễn phí cho du khách tham quan trải nghiệm. Như tại đền Ngọc Sơn cùng di tích Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây và Di tích 22 Hàng Buồm, hôm nay là ngày mở cửa miễn phí cuối cùng cho khách tham quan miễn phí dịp Tết. Khu di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ bắt đầu đón khách từ hôm nay, mùng 2 Tết. Mặc dù, không miễn phí vé vào cửa nhưng sẽ tổ chức các buổi diễn múa rối nước miễn phí từ mùng 2 đến mùng 5 tháng Giêng vào 3 khung giờ buổi sang và 2 khung giờ buổi chiều.

Tại Quảng Ninh, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã đón hơn 2.500 du khách trong nước và quốc tế. Cảng đã chào đón du khách bằng màn múa lân và những bản nhạc xuân rộn ràng. Du khách cũng được tặng hoa, "lì xì" và những lời chúc tốt đẹp trong dịp đầu xuân năm mới.

Dự kiến, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Cảng sẽ đón khoảng 30.000 lượt khách, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.