Du lịch Việt Nam tăng trưởng 'ấn tượng nhất thế giới'

Việt Nam cùng Nhật Bản dẫn đầu tăng trưởng du lịch quốc tế trong nửa đầu năm, góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương phục hồi gần bằng mức trước dịch.

Du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng kéo cờ mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, sáng 21/8. Ảnh: Châu Sa.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 25,7% so với thời điểm trước dịch. Đây là một trong hai điểm đến có mức tăng trưởng ấn tượng nhất toàn cầu, cùng với Nhật Bản, theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism).

UN Tourism cho biết từ tháng 1 đến tháng 6, gần 690 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận, tăng thêm 33 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024.

"Bất chấp những khó khăn, du lịch quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần cho kinh tế, việc làm và sinh kế địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phát triển bền vững", ông Zurab Pololikashvili, Tổng Thư ký UN Tourism, nhấn mạnh.

Trong nửa đầu năm, hầu hết khu vực đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Châu Âu dẫn đầu với 340 triệu lượt khách (+4%), Nam Mỹ tăng 14%, châu Phi tăng 12%. Trái lại, Trung Đông giảm 4% sau giai đoạn phục hồi nhanh, song vẫn cao hơn 29% so với trước dịch.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 11%, đạt mức phục hồi 92% so với trước Covid-19. Đông Bắc Á ghi nhận mức tăng 20% nhưng vẫn thấp hơn 8% so với năm 2019. Trong đó, Nhật Bản và Việt Nam nổi bật với mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất (+21%), vượt xa nhiều điểm đến hàng đầu châu Âu như Pháp hay Tây Ban Nha (cùng +5%).

Ngoài ra, các thị trường khác tại châu Á cũng có kết quả tích cực: Hàn Quốc (+15%), Malaysia và Indonesia (+9%), Hong Kong (+7%).

Khách Tây tham gia tour đi xe cub, ngắm "Tết Độc lập" ở Hà Nội dịp 2/9. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo UN Tourism, nhiều điểm đến đạt doanh thu quốc tế cao trong nửa đầu năm như: Nhật Bản (+18%), Anh (+13%), Pháp (+9%), Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ (cùng +8%). Ở chiều ngược lại, chi tiêu outbound tăng mạnh từ các thị trường Trung Quốc (+16%), Tây Ban Nha (+16%), Anh (+15%), Singapore (+10%) và Hàn Quốc (+8%).

Khảo sát chuyên gia của UN Tourism tháng 9 cho thấy chi phí vận tải, lưu trú tăng cao và bất ổn địa chính trị vẫn là rủi ro chính. Du khách có xu hướng chọn điểm đến gần, lưu trú ngắn ngày và chi tiêu tiết kiệm hơn.

Tuy vậy, chỉ số "Niềm tin du lịch quốc tế" được dự báo cải thiện trong giai đoạn cuối năm, đạt 120 điểm trên thang 200, cao hơn so với quý II. Khoảng 50% chuyên gia tin tưởng triển vọng từ tháng 9 đến 12 sẽ tích cực, trong khi 33% cho rằng tương tự năm trước và 16% lo ngại xấu đi.

UN Tourism giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu từ 3-5% trong năm nay, với nhu cầu du lịch quốc tế được kỳ vọng duy trì ổn định bất chấp nhiều bất định.