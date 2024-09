Dụ người dân đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt tài sản

Thời gian từ ngày 13/9 đến 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đã quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua trang web https://xfinex.net.

Trước đó, ngày 28/8, cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra và phát hiện các đối tượng nêu trên đang cư trú tại hai căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhóm đối tượng đã dụ dỗ, thu hút người dân tham gia đầu tư trên trang https://xfinex.net bằng cách đăng tải video về việc "thắng lợi" lên các mạng xã hội như Facebook, TikTok. Trên trang web này, nhà đầu tư sẽ dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT; nếu dự đoán đúng, họ sẽ nhận lợi nhuận, còn nếu sai, sẽ mất toàn bộ số tiền giao dịch.

Ban đầu, những đối tượng này thông báo kết quả thắng để khuyến khích người chơi tiếp tục đầu tư, nhưng sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Nếu ai là nạn nhân của nhóm tội phạm này, vui lòng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn qua số điện thoại của Điều tra viên: Nông Văn Toán hoặc Hà Văn Đào.

