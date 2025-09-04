Du thuyền hạng sang bất ngờ chìm, thủy thủ lao xuống biển thoát thân

Chiếc du thuyền mới tinh Dolce Vento, trị giá gần 1 triệu USD, đã lật và chìm chỉ trong 15 phút sau khi hạ thủy ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Cận cảnh du thuyền hạng sang bị lật và chìm chỉ sau 15 phút hạ thủy Du thuyền trị giá gần 1 triệu USD gặp "vận đen" khi vừa mới hạ thủy lần đầu đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn, tất cả người trên thuyền đã kịp thoát thân.

Chủ sở hữu, thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn hoảng loạn nhảy xuống biển khi chiếc du thuyền mang tên Dolce Vento bị chìm ngoài khơi thị trấn ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 15 phút sau khi hạ thủy.

Đoạn video kịch tính do người dân quay lại cho thấy du thuyền rời khỏi bến tại bờ biển Zonguldak, thuộc quận Ereğli, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9. Rất nhanh sau đó, thuyền bất ngờ chao đảo, lật nghiêng và từ từ chìm xuống biển, theo New York Post.

Đây là lần đầu tiên du thuyền dài 25 m, trị giá khoảng 940.000 USD , hạ thủy sau khi được bàn giao cho chủ sở hữu từ Istanbul.

Người trên du thuyền Dolce Vento nhảy xuống biển thoát thân. May mắn, không ai bị thương trong vụ việc.

Thủy thủ đoàn, bao gồm cả chủ du thuyền, đã tìm chỗ bám trên phần nổi của chiếc du thuyền đang chìm, sau đó bơi an toàn vào bờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển và các đội cảng vụ đã ứng cứu, thiết lập vành đai an ninh quanh du thuyền.

Quản lý tại xưởng đóng tàu cho biết nguyên nhân vụ chìm đang được điều tra và các cuộc kiểm tra kỹ thuật đối với chiếc du thuyền sẽ được tiến hành để xác định điều gì đã xảy ra.

Tháng trước, một tàu cá chở 11 hành khách bị chìm ngoài khơi Pier 1 tại Sheepshead Bay vào ban đêm, buộc đội cứu hộ của NYPD Harbor Unit phải giải cứu kịp thời những người trên tàu.