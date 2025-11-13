Đưa con gái của bạn nhậu về nhà mình hiếp dâm

Sau chầu nhậu với bạn, Lê Trí Tâm Anh đã dụ dỗ con gái 7 tuổi của bạn về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Biết không thể trốn tội, đối tượng đến công an đầu thú.

Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm (An Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ Lê Trí Tâm Anh (SN 1988, ngụ xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, tối 8/11, sau khi nhậu xong, Tâm Anh nảy sinh ý định đồi bại với cháu P.T.N.A. (SN 2018) con gái của bạn nhậu. Đối tượng đã dụ dỗ, chở cháu A. về nhà riêng rồi thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó, Tâm Anh đưa nạn nhân về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Lê Trí Tâm Anh tại cơ quan Công an.

Phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường, gia đình hỏi thì cháu bé kể lại toàn bộ sự việc. Người thân lập tức trình báo công an.

Biết không thể trốn tránh, Tâm Anh đến Công an xã Chợ Vàm đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai trước đó, ngày 23/10, cũng từng xâm hại cháu A. tại nhà riêng.