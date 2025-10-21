Đức Huy hẹn hò ở quán lòng, Văn Thanh tặng bạn gái iPhone 17 dịp 20/10

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ gốc Brazil mới chính thức nhập quốc tịch Việt Nam hôm 17/10, cũng dành tặng món quà và lời chúc ngọt ngào tới bạn gái trong ngày 20/10. Bạn gái anh, Lais Machado, chia sẻ niềm vui khi nhận được nhiều bó hoa trong dịp lễ đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. "Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam, mình bắt đầu ngày mới bằng việc nhận được hoa", nàng WAG đến từ Brazil bày tỏ. Trước đó, Machado cũng bày tỏ niềm tự hào khi bạn trai cầu thủ trở thành công dân Việt Nam. Hiện Hoàng Hên là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Ảnh: ___laismachado/Instagram.