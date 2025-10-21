Đức Huy hẹn hò ở quán lòng, Văn Thanh tặng bạn gái iPhone 17 dịp 20/10

|
Nguyễn Xuân Son, cầu thủ hiện thi đấu cho Thép Xanh Nam Định, dành tặng vợ người Brazil món quà ý nghĩa trong ngày 20/10. Trong bức hình đăng trên Instagram cá nhân, Marcele Seippel nở nụ cười tươi khi ôm bó hoa và gấu bông được chồng tặng. "Yêu anh", cô viết. Xuân Son vừa trở lại Việt Nam vào đầu tháng 9 sau thời gian về quê nhà điều trị chấn thương. Vợ anh cũng đồng hành trong suốt thời gian nam tiền đạo sinh năm 1997 phải tạm dừng thi đấu. Ảnh: marceleseippel/Instagram.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ gốc Brazil mới chính thức nhập quốc tịch Việt Nam hôm 17/10, cũng dành tặng món quà và lời chúc ngọt ngào tới bạn gái trong ngày 20/10. Bạn gái anh, Lais Machado, chia sẻ niềm vui khi nhận được nhiều bó hoa trong dịp lễ đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. "Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam, mình bắt đầu ngày mới bằng việc nhận được hoa", nàng WAG đến từ Brazil bày tỏ. Trước đó, Machado cũng bày tỏ niềm tự hào khi bạn trai cầu thủ trở thành công dân Việt Nam. Hiện Hoàng Hên là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Ảnh: ___laismachado/Instagram.
Ngày Phụ nữ Việt Nam, cầu thủ Vũ Văn Thanh đăng khoảnh khắc ngọt ngào cùng bạn gái Trần Bích Hạnh với dòng cảm xúc: "Bông hoa đẹp nhất ngày 20/10". Trước đó, vào tối 19/10, nàng WAG sinh năm 1993 đã khoe món quà nửa kia dành tặng là chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam. Từ khi công khai hẹn hò, hậu vệ sinh năm 1996 và bạn gái thường xuyên khoe hình ảnh lãng mạn, dành cho cô nhiều món quà đắt đỏ. Cuối tháng 8, Bích Hạnh đăng tải hình ảnh chiếc xe đôi dòng Porsche Macan phiên bản S có giá hơn 4 tỷ đồng với người yêu gây chú ý. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) cũng khoe hình ảnh hẹn hò cùng bạn trai Phạm Đức Huy trong ngày lễ. "20/10 người ta được đi ăn du thuyền, nhà hàng 5 sao, nhẹ cũng steak. Đằng này cho mình đi ăn lòng", Huyền Trang chia sẻ hài hước trên trang cá nhân, gọi người yêu kém tuổi là "em trai". Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
Tối cùng ngày, nữ MC đăng thêm bức hình nắm tay Đức Huy, khoe món quà là chiếc đồng hồ mẫu hoạt hình được anh tặng. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
Kỷ niệm ngày cưới đúng dip 20/10, Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã tung bộ hình gia đình đầy ấn tượng. Vợ chồng hậu vệ sinh năm 1999 cùng con trai hơn 1 tuổi, biệt danh bé Lúa, xuất hiện trong khung hình lộng lẫy tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Trên trang cá nhân, Doãn Hải My chia sẻ thêm nhiều hình ảnh ngọt ngào bên chồng và con trai. Tiểu thư Hà Thành được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trong bộ váy đính kết lấp lánh, vóc dáng của gợi cảm của nàng WAG càng trở nên nổi bật. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
