Đức khôi phục trợ cấp xe điện với quy định chặt chẽ hơn

Đức khôi phục chương trình trợ cấp xe điện với quy định khắt khe hơn, tập trung vào người thu nhập thấp và mở rộng sang cả xe đã qua sử dụng.

Chính phủ Đức vừa công bố chương trình trợ cấp xe điện (EV) mới với nhiều giới hạn nghiêm ngặt hơn trước đây, đồng thời lần đầu tiên mở rộng ưu đãi cho xe đã qua sử dụng. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ ngành ôtô trong nước đang gặp khó khăn.

Đúng như dự đoán, chính phủ Đức đã đề xuất kéo dài trợ cấp dành cho xe điện nhằm cứu vãn tình hình kinh doanh của loại phương tiện này, vốn đang có dấu hiệu chững lại.

Thủ tướng Friedrich Merz công bố gói khuyến khích mua xe không phát thải hôm 9/10, với tổng ngân sách 3 tỷ Euro (khoảng 3,5 tỷ USD ) kéo dài đến năm 2029. Chương trình hướng đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

Mỗi người đủ điều kiện có thể nhận hỗ trợ lên tới 4.000 Euro (khoảng 4.700 USD ). Gói trợ cấp mới sẽ siết chặt điều kiện về giá xe và mức thu nhập của người mua, đồng thời mở rộng cho xe điện đã qua sử dụng.

Khác với chương trình trước đây, đề xuất mới của chính phủ Đức tập trung vào các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

Chương trình sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Xe phải có giá dưới 45.000 Euro ( 52.500 USD ), thấp hơn đáng kể so với mức trần 65.000 Euro ( 75.800 USD ) của chương trình cũ và chỉ áp dụng cho xe thuần điện, không bao gồm xe PHEV.

Khoản hỗ trợ sẽ được giải ngân sau khi đăng ký xe. Dự kiến chương trình áp dụng giới hạn người có thu nhập hàng năm khoảng 45.000 Euro để tập trung vào tầng lớp thu nhập thấp và trung bình.

Mức trần giá xe điện đáp ứng được tiêu chuẩn trợ cấp cũng hạ từ 75.800 USD xuống còn 52.500 USD . Đồng thời, xe hybrid PHEV cũng không nằm trong diện được hỗ trợ tài chính như trước.

Hiệp hội ngành công nghiệp ôtô Verband der Automobilindustrie (VDA) hoan nghênh chương trình nhưng cảnh báo rằng các cuộc tranh luận kéo dài về chi tiết có thể khiến người tiêu dùng trì hoãn mua xe, làm chậm tốc độ phát triển của thị trường.

Câu lạc bộ ôtô Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) kỳ vọng chính phủ sẽ gia hạn miễn thuế lưu hành xe cơ giới cho xe điện đến năm 2035 nhằm khuyến khích người dân mua xe không phát thải.

Nhiều đơn vị còn kêu gọi chính phủ Đức bãi bỏ thuế lưu hành xe cơ giới hàng năm cho xe điện, cũng như các loại phương tiện khác như PHEV hay EREV. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa được xác nhận.

Hiện tại, các xe đăng ký trước cuối năm 2025 được miễn loại thuế đóng hàng năm này đến năm 2030. Theo kế hoạch mới, xe đăng ký từ năm 2026 đến cuối năm 2030 sẽ được miễn thuế trong tối đa 10 năm, hoặc chỉ đến năm 2035.

ADAC cũng cho biết chính phủ đang xem xét các ưu đãi bổ sung cho xe PHEV và EREV, nhưng chưa có chương trình nào được thông qua.

Đề xuất này diễn ra khi nhu cầu thị trường đối với loại phương tiện này ngày một giảm sút. Đồng thời, các hãng xe cũng như nhà cung cấp phụ kiện tại Đức đã lên kế hoạch sa thải hàng chục nghìn nhân sự trong phân khúc này.

Với các quy định nghiêm ngặt hơn nhưng mục tiêu rõ ràng, gói trợ cấp mới này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường xe điện tại Đức, đồng thời củng cố lợi thế của ngành công nghiệp ôtô châu Âu trong cuộc đua chuyển đổi xanh.