Bao cao su là một trong những biện pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả nhất giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs).

Hiệu quả bảo vệ của bao cao su phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng. Dù chỉ cần một lần dùng sai hoặc bỏ qua, nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể tăng lên đáng kể.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa bạn đã "mất cơ hội" bảo vệ bản thân nếu từng quên sử dụng. Mỗi lần quan hệ tình dục đều là một cơ hội để thực hành an toàn hơn và việc duy trì thói quen dùng bao cao su đúng cách, thường xuyên vẫn luôn là lựa chọn thông minh và có ý nghĩa lâu dài đối với sức khỏe tình dục của bạn và bạn tình.

Bao cao su - rào chắn hiệu quả giúp ngăn ngừa lây nhiễm HIV

Bao cao su là một trong những biện pháp phòng ngừa HIV hiệu quả và dễ thực hiện nhất nếu được sử dụng đúng cách và đều đặn. Chúng hoạt động bằng cách tạo hàng rào vật lý giữa các dịch cơ thể có thể chứa virus HIV (như tinh dịch, dịch âm đạo, máu kinh nguyệt) và niêm mạc - nơi HIV có thể xâm nhập vào cơ thể bạn tình.

Để phòng ngừa HIV an toàn nhất, nên luôn sử dụng bao cao su trong mọi hình thức quan hệ tình dục có liên quan đến dương vật - bao gồm quan hệ âm đạo, hậu môn và quan hệ bằng miệng.

Hiện nay có hai loại bao cao su phổ biến:

Bao cao su ngoài: Đeo trên dương vật trước khi quan hệ.

Bao cao su trong: Đặt bên trong âm đạo hoặc hậu môn trước khi quan hệ.

Bao cao su ngoài có hiệu quả bảo vệ khỏi HIV và các bệnh lây qua đường tình dục.

Khi được sử dụng đúng cách, cả hai loại đều giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs).

Cách sử dụng bao cao su

Cách sử dụng bao cao su ngoài

Bao cao su ngoài - còn gọi là bao cao su dành cho nam giới - là biện pháp bảo vệ phổ biến và hiệu quả nhất giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) và mang thai ngoài ý muốn. Loại bao này được đeo trực tiếp lên dương vật khi cương cứng, tạo thành một hàng rào ngăn tinh dịch và dịch tiết tiếp xúc với niêm mạc của bạn tình.

Bao cao su ngoài có thể được sử dụng trong:

Quan hệ tình dục qua đường âm đạo;

Quan hệ qua đường hậu môn;

Quan hệ bằng miệng (miệng – dương vật).

Lưu ý quan trọng: Hãy đeo bao cao su ngay khi dương vật bắt đầu cương, trước khi có bất kỳ sự tiếp xúc nào với bạn tình, vì dịch tiết trước khi xuất tinh cũng có thể chứa HIV hoặc các mầm bệnh khác.

Cách sử dụng bao cao su ngoài:

- Kiểm tra hạn sử dụng: Xem ngày hết hạn in trên bao bì; kiểm tra bao bì còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc phồng (bọt khí) - dấu hiệu cho thấy bao đã hỏng.

- Rửa tay sạch trước khi mở bao cao su để tránh làm rách hoặc làm nhiễm bẩn bao.

- Cẩn thận mở bao: Dùng tay xé nhẹ dọc mép, không dùng răng hoặc vật sắc nhọn.

- Xác định đúng chiều đeo: Đặt bao cao su lên đầu dương vật (giống như đội một chiếc mũ); bao phải được cuộn xuống dễ dàng; nếu đeo ngược, không lật lại để dùng, mà hãy dùng bao mới.

- Tạo khoảng trống ở đầu bao: Bóp nhẹ phần đầu bao để loại bỏ không khí và chừa một khoảng trống nhỏ cho tinh dịch; có thể nhỏ một giọt chất bôi trơn gốc nước hoặc silicon vào bên trong đầu bao để giảm ma sát và tránh rách.

- Cuộn bao xuống hết gốc dương vật: Đảm bảo bao ôm khít và không bị xoắn.

- Kiểm tra khí bị kẹt: Nếu bao phồng như bong bóng, hãy vuốt nhẹ từ đầu xuống gốc để đẩy khí ra ngoài — tránh rách khi quan hệ.

- Sau khi quan hệ: Khi dương vật còn cương, giữ chặt miệng bao và rút ra khỏi cơ thể bạn tình ngay để tránh bao bị tuột hoặc rò rỉ; tháo bao, thắt nút phần đầu (nếu muốn), gói trong khăn giấy và bỏ vào thùng rác (không xả vào bồn cầu).

Mẹo nhỏ giúp tăng hiệu quả:

Sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc silicon (không dùng dầu, kem dưỡng, hoặc vaseline vì có thể làm hỏng bao cao su).

Luôn dùng bao mới mỗi lần quan hệ.

Không đeo hai bao cùng lúc, vì ma sát giữa hai lớp bao có thể làm rách cả hai.

Khi được sử dụng đúng cách, bao cao su ngoài có hiệu quả bảo vệ khỏi HIV và các bệnh lây qua đường tình dục lên tới 98%.

Cách sử dụng bao cao su bên trong

Bao cao su bên trong là một loại bao được đặt vào trong âm đạo hoặc hậu môn trước khi quan hệ tình dục, giúp tạo hàng rào ngăn tinh dịch và dịch tiết, từ đó phòng ngừa lây nhiễm HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) và tránh mang thai ngoài ý muốn.

Một số người ưa chuộng bao cao su bên trong hơn bao cao su ngoài (đeo trên dương vật) vì những lý do sau:

Có thể đặt vào sớm trước khi quan hệ, giúp chủ động và thoải mái hơn.

Không phụ thuộc vào khả năng cương cứng của dương vật, nên phù hợp trong nhiều tình huống. Không chứa mủ cao su (latex), thích hợp cho người dị ứng với mủ cao su.

Có thể thoải mái hơn cho người có dương vật chưa cắt bao quy đầu.

Lưu ý: Mặc dù một số người sử dụng bao cao su bên trong cho quan hệ hậu môn, chưa có nghiên cứu đầy đủ về độ an toàn và hiệu quả của phương pháp này trong quan hệ qua đường hậu môn.

Cách sử dụng bao cao su bên trong:

- Kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng bao bì: Đảm bảo bao cao su còn hạn và bao bì không bị rách, thủng hay phồng hơi.

- Rửa tay sạch, sau đó cẩn thận mở bao để tránh làm rách bao cao su.

- Xác định hai đầu của bao cao su: Bao có một đầu kín và một đầu hở, mỗi đầu đều có một vòng mềm, trong đó vòng dày hơn ở đầu kín sẽ được đưa vào bên trong cơ thể.

- Nếu sử dụng cho quan hệ hậu môn: Tháo bỏ vòng ở đầu kín trước khi đưa vào hậu môn để dễ dàng hơn.

- Đưa bao cao su vào âm đạo (hoặc hậu môn): Chọn tư thế thoải mái; dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt vòng trong (vòng ở đầu kín) để thu nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa vào trong âm đạo, tương tự như đặt băng vệ sinh dạng ống hoặc cốc nguyệt san.

- Đẩy bao sâu vào bên trong: Dùng ngón tay đẩy vòng trong càng sâu càng tốt cho đến khi nó nằm sát cổ tử cung; đảm bảo đầu hở của bao cao su vẫn nằm ngoài cơ thể, che phủ một phần môi âm hộ.

- Kiểm tra vị trí bao: Bao cao su phải không bị xoắn và vòng ngoài nằm bên ngoài âm đạo.

- Khi quan hệ: Hướng dẫn bạn tình đưa dương vật vào bên trong bao cao su (không để chệch ra ngoài); nếu cảm thấy vòng ngoài trượt vào trong hoặc dương vật đi vào giữa bao và da, hãy ngừng quan hệ ngay và đặt lại bao.

- Sau khi quan hệ: Vặn nhẹ vòng ngoài để giữ tinh dịch bên trong, sau đó rút bao ra cẩn thận; bỏ bao vào thùng rác, không tái sử dụng.

Mẹo sử dụng an toàn:

Chỉ sử dụng một loại bao cao su trong mỗi lần quan hệ (không dùng đồng thời bao cao su ngoài và trong).

Có thể sử dụng chất bôi trơn gốc nước hoặc silicon để tăng thoải mái và giảm nguy cơ rách.

Không sử dụng bao đã hết hạn, bị khô hoặc đổi màu.