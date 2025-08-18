Đừng bất ngờ với đà giảm của Kia Morning

Kia Morning tiếp tục góp mặt trong danh sách những mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm xe giá rẻ sẽ không dễ biến mất.

Trong quá khứ, Kia Morning và Hyundai Grand i10 từng là những mẫu xe sở hữu doanh số cao. Phần lớn lượng tiêu thụ đến từ nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải, nhưng các mẫu xe nhỏ cỡ A này cũng được nhiều gia đình trẻ, người mua xe lần đầu lựa chọn nhờ giá bán dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, thời đại "vàng son" của Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã qua. Xe cỡ A chạy xăng giờ không còn là lựa chọn hàng đầu, và tình hình có phần bết bát hiện tại của Kia Morning là không quá khó để lý giải.

Liên tiếp bán chậm

Tháng 3 là kỳ báo cáo đầu tiên chứng kiến Kia Morning góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chậm nhất thị trường. Khi ấy, doanh số Kia Morning đạt 31 xe.

Tưởng rằng mẫu xe cỡ A thương hiệu Kia chỉ "tình cờ" xuất hiện trong danh sách này, Kia Morning sau đó đã liên tiếp góp mặt trong top 10 xe "ế" nhất thị trường Việt ở các kỳ báo cáo tiếp theo.

Thậm chí trong 3 tháng gần nhất, doanh số Kia Morning không thể vượt quá 10 xe/tháng. Đáy doanh số trong năm 2025 đã được Kia Morning xác lập hồi tháng 5 với chỉ 4 xe đến tay khách Việt, còn doanh số tháng 7 cũng chỉ dừng lại ở 7 xe.

Kia Morning chưa thoát khỏi nhóm bán chậm Doanh số xe cỡ A tại Việt Nam trong tháng 7 (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast) Nhãn Kia Sonet Toyota Raize Hyundai Grand i10 Toyota Wigo Hyundai Venue Kia Morning

xe 406 370 263 219 169 7

Nhóm xe cỡ A ghi nhận một vài cái tên khác cũng giảm doanh số, bao gồm Kia Sonet (406 xe trong tháng 7) và Hyundai Venue (169 xe). Phần còn lại, bao gồm xe gầm thấp và SUV cỡ A, đều tăng trưởng doanh số ở kỳ báo cáo đầu tiên quý III. Toyota Raize bán được 370 xe, Hyundai Grand i10 sở hữu doanh số 263 xe còn Toyota Wigo đạt lượng tiêu thụ 219 xe.

Toàn bộ phân khúc xe cỡ A tại Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận lượng tiêu thụ chung 1.434 xe. Kia Sonet tiếp tục dẫn đầu, tiếp sau là Toyota Raize và Hyundai Grand i10. Kia Morning bán chậm nhất nhóm xe cỡ A, đồng thời là cái tên duy nhất góp mặt trong top bán chậm toàn thị trường.

Ngày càng khó bán

Khi Kia Morning lần đầu góp mặt trong top bán chậm, mẫu xe nhỏ cỡ A chỉ còn 2 phiên bản tại Việt Nam.

Từ khoảng cuối tháng 2, Kia Việt Nam đã điều chỉnh số lượng phiên bản dành cho mẫu xe rẻ nhất danh mục sản phẩm. Từ thời điểm này, Kia Morning chỉ còn bản MT (349 triệu đồng) và X-Line với giá 424 triệu đồng.

Kia Morning giờ chỉ còn 2 phiên bản tại Việt Nam.

Việc cắt bớt phiên bản được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của Kia Morning trên thị trường Việt.

Hyundai Grand i10 - cái tên bán chạy nhất nhóm xe cỡ A giá rẻ hiện tại - cung cấp đến 6 phiên bản cho khách hàng Việt Nam, chia đều ở 2 biến thể sedan và hatchback. Toyota Wigo cũng khiêm tốn về số lượng phiên bản và tương tự Kia Morning, mẫu xe nhập khẩu Indonesia cũng khó cạnh tranh với Grand i10 về doanh số.

Về giá bán, Kia Morning vừa là cái tên sở hữu giá khởi điểm thấp nhất phân khúc nhưng cũng đồng thời hay bị mang ra so sánh với những lựa chọn ở phân khúc lân cận.

Chẳng hạn, giá bán 424 triệu đồng ở Kia Morning X-Line được cho là khó thuyết phục khi ở phân khúc sedan cỡ B, khách Việt hiện có thể mua Mazda2 ở giá khởi điểm 403 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe cỡ B có giá bán cạnh tranh khi đặt cạnh Kia Morning. Ảnh: Thaco, MMV.

Mitsubishi Attrage CVT Premium cũng có thể được mua ở giá 444 triệu đồng sau khi trừ tất cả ưu đãi trong tháng 8. Tương tự, Honda City bản G hiện có giá 450 triệu đồng nhờ khuyến mại chính hãng.

Áp lực dành cho Kia Morning hay các xe khác trong phân khúc cỡ A gầm thấp còn đến từ ôtô điện. Wuling Mini EV hiện có giá khởi điểm 197 triệu đồng, VinFast VF 3 có giá 299 triệu đồng và mẫu xe nhỏ nhất Minio Green có giá bán chỉ 269 triệu đồng.

Riêng với Kia Morning, sự cũ kỹ của mẫu xe cỡ A so với phần còn lại của thị trường ôtô Việt càng khiến xe trở nên khó bán hơn.

Các phiên bản hiện tại của Kia Morning đã ra mắt từ năm 2020 và không có bất kỳ thay đổi, cập nhật nào cho đến hiện tại. Trong khoảng thời gian gần 5 năm, VinFast Fadil, Honda Brio rời đi, Toyota Wigo tạm rút rồi quay trở lại, Hyundai Grand i10 cũng có bản nâng cấp, duy nhất Kia Morning không thay đổi ngoại hình hay được nâng cấp trang bị.

Liệu người Việt đã "chê" xe giá rẻ?

Sự xuất hiện của Kia Morning trong nhóm bán chậm là biểu tượng cho sự sa sút thị phần của nhóm xe cỡ A, nhưng không đại diện cho tình hình kinh doanh toàn phân khúc.

Như đã đề cập phía trên, Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Grand i10 vẫn là những mẫu xe sở hữu lượng doanh số ổn định tại Việt Nam, dẫu không quá cao như giai đoạn trước.

Các mẫu xe cỡ A như Kia Sonet, VinFast VF 5 đủ hấp dẫn khách Việt. Ảnh: Thaco, VinFast.

Nhóm xe cỡ A, cả gầm thấp lẫn SUV, đều đang phải chịu áp lực lớn từ nhiều phía. Tuy nhiên, phân khúc này khó có thể lụi tàn như cách mà các đại diện hatchback cỡ B lần lượt rời bỏ thị trường. Vẫn có khách hàng mua xe xăng giá rẻ, không nhiều nhưng vẫn đủ giúp những Kia Sonet, Hyundai Grand i10 ở lại thị trường Việt.

Bản thân Kia Morning cũng có thể kỳ vọng vào một đợt nâng cấp lớn trong tương lai để cải thiện tình hình. Sự cũ kỹ là một phần nguyên nhân khiến Kia Morning bán chậm và nếu có thể giải quyết vấn đề, doanh số xe có thể chứng kiến sự cải thiện ít nhiều.

Một bản nâng cấp dành cho Kia Morning tại Việt Nam có thể giúp đảo chiều tình hình. Ảnh minh họa: Drive.

Nhìn chung, người Việt vẫn dành sự quan tâm nhất định dành cho phân khúc xe cỡ A. Giá bán rẻ, kích thước xe phù hợp là những yếu tố giúp nhóm xe này vẫn còn chỗ đứng tại Việt Nam. Thậm chí tính đến hiện tại, những mẫu xe điện cỡ nhỏ như VF 3 hay VF 5 còn đang dẫn đầu doanh số toàn thị trường.

Cơ hội dành cho Kia Morning là vẫn còn, nhưng còn phải chờ đến khi nào mẫu xe cỡ A thương hiệu Hàn Quốc mới nhận được đợt nâng cấp lớn tiếp theo. Cùng chờ xem giữa lúc ôtô điện và SUV đang trở thành xu thế, Kia Morning liệu có thể xoay chuyển tình hình để trở lại vị thế như ngày xưa hay không.