Đừng cố khởi động khi ôtô chết máy trên đường ngập nước

Để tránh trường hợp mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chi phí sửa chữa, người dùng nên tránh khởi động xe nếu ôtô bị chết máy do đi qua khu vực nước ngập.

Từ đêm ngày 25/8 đến sáng 26/8, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội chìm trong biển nước. Đây cũng là khung giờ cao điểm, người dùng cần sử dụng phương tiện di chuyển đến nơi làm việc.

Thủy kích ảnh hưởng ra sao?

Tuy nhiên để tránh phải mất một khoản tiền khổng lồ để sửa chữa, chủ xe lưu ý không nên cố gắng khởi động lại ôtô nếu bất ngờ chết máy.

Bằng nhiều cách khác nhau, nước có thể xâm nhập vào khoang động cơ ôtô khi xe di chuyển qua vùng ngập nước, gây ra hiện tượng chết máy.

Trong trường hợp chủ xe cố gắng tái khởi động ôtô, bộ máy bên trong sẽ làm việc hết công suất, ép toàn bộ hỗn hợp nhiên liệu nước - không khí - nhiên liệu, gây ra hiện tượng thủy kích.

Các xe bị thủy kích có thể dẫn đến tình trạng cong tay biên. Trong một vài trường hợp, tay biên bên trong xe có thể gãy, đâm thủ lốc máy. Khi mang đến garage, chi phí để sửa chữa ôtô dao động vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chiếc xe có thể bị giảm giá trị thanh khoản nếu "dính" thủy kích. Ảnh: Duy Hiệu.

Thậm chí sau khi đã giải quyết thủy kích, chiếc ôtô hàng trăm thậm chí vài tỷ đồng cũng bị giảm giá trị, gây ảnh hưởng đến túi tiền của người dùng nếu có nhu cầu thanh khoản.

Làm sao tránh thủy kích?

Trong trường hợp ôtô bất ngờ chết máy khi đang di chuyển qua khu vực nước ngập, người điều khiển cần chuyển về số N và không cố gắng nổ máy xe.

Chủ xe nên nhanh chóng liên hệ đội cứu hộ để mang xe về xưởng xử lý. Có thể để xe trên đường nếu không cản trở giao thông, hoặc cố gắng đẩy hoặc di dời xe ra khỏi vùng nước ngập.

Ngoài ra, người điều khiển ôtô nên chủ động tránh khỏi các khu vực ngập nước nếu không thật sự cần thiết. Nếu nhận thấy mực nước vượt qua nước vòm bánh xe, chủ xe nên tạm dừng xe vào khu vực cao, chờ đến khi nước rút hoặc di chuyển tuyến đường khác.