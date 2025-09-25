Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dừng đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt không?

  • Thứ năm, 25/9/2025 10:45 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Khi dừng xe tạm thời và sử dụng điện thoại có bị phạt hay không? Trong trường hợp cần liên lạc khẩn cấp, người lái nên làm gì?

Camera AI nhận diện rõ nét hình ảnh bên trong xe. Ảnh: Cục CSGT.

Những ngày qua, hình ảnh từ camera tích hợp AI giám sát được Cục CSGT ghi nhận và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều trường hợp vi phạm khi đang tham gia giao thông.

Những hình ảnh rõ nét được ghi lại từ camera tích hợp AI khiến cộng đồng xôn xao, các lỗi vi phạm như không cài dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, chở quá số người quy định đều hiển thị rõ ràng bằng hình ảnh.

Trong đó, có đến 126 tài xế bị xử phạt vì hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ôtô. Nhiều người lo lắng liệu rằng sử dụng điện thoại khi đang dừng đèn đỏ có vi phạm luật giao thông hay không.

Theo Nghị định 168, người dùng bị phạt tiền 4-6 triệu đồng khi sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển ôtô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Hành vi vi phạm này cũng khiến người điều khiển phương tiện bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với người lái xe đạp, xe máy, motor, mức phạt hành chính dao động 800.000 đến một triệu đồng.

Khi dừng đèn đỏ, chiếc xe không di chuyển và người lái không điều khiển phương tiện giao thông, và không thuộc phạm vi xử phạt lỗi "sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện" của Nghị định 168.

Tuy vậy người điều khiển phương tiện vẫn cần chú ý tín hiệu đèn giao thông để có thể xuất phát khi đèn chuyển xanh, tránh gây cản trở giao thông.

Trước đó, Cục CSGT cũng khuyến cáo hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện là nguy hiểm. Trong trường hợp cần liên lạc qua thiết bị di động, người lái cần chủ động dừng xe đúng nơi quy định, trang bị tai nghe bluetooth để hỗ trợ.

Camera AI phạt nguội Ducati Panigale V4 R Cục CSGT Nghị định 168 Điều khiển xe ôtô Phạt hành chính

