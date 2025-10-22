Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel có thời hạn sử dụng bao lâu?

Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel có thể bảo quản đến một năm sau khi mở nắp, nhưng chỉ khi được giữ đúng cách để tránh bay hơi và kết tinh.

Các quy định nghiêm ngặt về khí thải đã buộc các nhà sản xuất ôtô phải phát triển những công nghệ giúp động cơ đốt trong vừa mạnh mẽ vừa tuân thủ tiêu chuẩn môi trường. Một trong những thành phần quan trọng để đạt được điều này chính là dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel (DEF - Diesel Exhaust Fluid), hay còn gọi là AdBlue.

DEF là dung dịch gồm nước khử ion và urê, được chứa trong một bình riêng biệt với nhiên liệu và sẽ được phun tự động vào đường ống xả sau quá trình đốt cháy. Khi đó, DEF chuyển hóa thành amoniac và acid isocyanic, phản ứng với các khí như nitơ oxit để phân giải chúng thành các chất vô hại như nitơ, hơi nước và CO₂.

Dung tích bình DEF của mỗi xe dao động từ khoảng 19 đến 95 L. Trung bình, xe sử dụng khoảng 1 L dung dịch DEF cho mỗi 50 L nhiên liệu diesel. Loại dung dịch này có thể được mua tại một số cây xăng hay cửa hàng dầu nhớt. Vì vậy, nhiều tài xế thường mua sẵn một can dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

Khi chưa mở nắp, DEF có thể để được khoảng 2 năm kể từ ngày sản xuất nếu bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, sau khi mở nắp, thời hạn sử dụng rút ngắn còn khoảng 1 năm, với điều kiện dung dịch được bảo quản kín, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và giữ nhiệt độ lý tưởng trong khoảng từ 12°C đến 30°C. Mặc dù DEF được thiết kế có tuổi thọ dài, nhưng nếu để quá lâu trong điều kiện không kín, dung dịch có thể bay hơi, kết tinh hoặc nhiễm bẩn.

Dung dịch DEF đạt chất lượng có màu trong suốt và loãng. Nếu thấy dung dịch có dấu hiệu vẩn đục, đổi màu, xuất hiện tinh thể hoặc trở nên đặc quánh, khó chảy, đó là dấu hiệu dung dịch đã hỏng và cần được thải bỏ. Việc sử dụng DEF kém chất lượng không chỉ làm giảm hiệu quả xử lý khí thải mà còn có thể gây hại cho hệ thống xúc tác khí thải chọn lọc (SCR) của xe.

Một can DEF loại 10 L có giá khoảng 400.000 đồng. Mức giá này đủ "dễ chịu" để người dùng ưu tiên thay mới thay vì sử dụng dung dịch cũ. Thêm vào đó, phần lớn các xe sử dụng động cơ diesel hiện đại đều có đèn cảnh báo khi mức DEF xuống thấp, giúp người lái chủ động nạp thêm và hạn chế việc phải mang theo can dung dịch đã mở nắp trong thời gian dài.

Khi bảo quản DEF đã mở, việc siết chặt nắp can sau khi sử dụng là rất quan trọng để tránh dung dịch tiếp xúc với không khí hoặc bụi bẩn. Không nên để can DEF gần động cơ hoặc hệ thống xả, vì nhiệt độ cao có thể làm giảm chất lượng dung dịch.

Tốt nhất là sử dụng trong thời gian ngắn và không nên để lâu hơn một năm. Việc bảo quản và sử dụng đúng cách sẽ giúp hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả, đồng thời đảm bảo chiếc xe đáp ứng các quy chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt.