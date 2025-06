Dùng flycam quay video tống tiền doanh nghiệp khai thác cát

Theo lịch của TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 25/6, TAND cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Thắng (SN 1984, trú tại xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, trong các ngày 21-22/1/2025, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lê Văn Thắng về tội danh nêu trên, tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 25 triệu đồng, nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, không đồng tình với bản án sơ thẩm, bị hại đã có đơn kháng cáo đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

Theo nội dung tóm tắt bản án sơ thẩm hình sự số 14/2025/HS-ST ngày 22/1/2025 của TAND tỉnh Phú Thọ, Lê Văn Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt của Công ty CP Đạt Hưng (viết tắt là Cty ĐH, có trụ sở tại TP Việt Trì Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng giữa tháng 5/2024, Lê Văn Thắng sử dụng flycam quay lại hoạt động khai thác cát của Cty ĐH ở mỏ cát trên sông Lô (thuộc địa phận xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi có video ghi lại cảnh khai thác cát, Thắng đã tố cáo sai sự thật với Phòng CSGT và Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Phú Thọ. Trong các nội dung tố cáo, Thắng yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, dừng hoạt động mỏ của Cty ĐH tại xã Tiên Du.

Bị cáo Lê Văn Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi tiếp nhận tố cáo của Lê Văn Thắng, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng 5 lần kiểm tra đột xuất. Đồng thời, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp với các lực liên quan cũng tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động tại mỏ cát này.

Kết quả kiểm tra đều xác định, mỏ cát của Cty ĐH được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép khai thác và hoạt động trong phạm vi được cấp phép, chưa phát hiện vi phạm. Do việc kiểm tra và liên tục bị gây phiền hà, khiến hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đại diện Công ty ĐH phải đến gặp Thắng và thực hiện yêu cầu do người này đưa ra.

Cụ thể, Công ty ĐH phải cho Thắng 100 m3 cát vàng mỗi ngày mà không phải trả tiền, thì Thắng mới đồng ý, không gây phiền hà và dừng tố cáo. Với thủ đoạn trên, từ ngày 8 đến ngày 11/7/2024, Lê Văn Thắng đã nhiều lần chiếm đoạt được của Cty ĐH 400 m3 cát vàng (tương ứng với số tiền 93 triệu đồng, tính theo giá tại thời điểm xảy ra vụ án).

Tuy nhiên sau đó, không chấp nhận việc làm của Thắng, ngày 15/7/2024, đại diện Cty ĐH có đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ về hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Thắng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Lê Văn Thắng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Văn Thắng thừa nhận cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố là đúng với diễn biến của vụ việc. Quan điểm đại diện của Viện KSND tỉnh, bị cáo đã từng 2 lần bị phạt tù. Tuy nhiên, trong vụ việc này, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đồng thời bị cáo đã nhờ người khắc phục số tiền đã chiếm đoạt.

Lê Văn Thắng cùng những giấy biên nhận thông qua việc mua hàng để cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thắng 18 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 25 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Lê Văn Thắng từng bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào năm 2004; Năm 2014, Thắng tiếp tục bị TAND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Cty ĐH đã làm đơn kháng cáo, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại theo trình tự phúc thẩm; đề nghị tại phiên phúc thẩm, HĐXX có phán quyết nghiêm khắc, đưa ra hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời cũng là bài học để răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm.

Luật sư Lê Văn Chi, người đại diện của Cty ĐH, phân tích về tình tiết giảm nhẹ mà TAND tỉnh Phú Thọ không đúng vì thực tế bị cáo Thắng chưa thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho Công ty ĐH. Hơn nữa, bị cáo Thắng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần do đó bị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự: “Phạm tội từ 2 lần trở lên”.

“Khi không có 2 tình tiết giảm nhẹ và có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà HĐXX cấp sơ thẩm quyết định áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự là trái quy định của pháp luật”, luật sư Chi nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Lê Văn Chi, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Văn Thắng thực hiện là dạng hành vi mới, có tính chất tinh vi, phức tạp. Bị cáo đã lợi dụng quyền tố cáo, tố giác của công dân để gây cản trở cho hoạt động kinh doanh hợp pháp với nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của công ty…

Bản thân bị cáo đã có nhiều lần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và bị Tòa án tuyên án phạt tù nhưng bị cáo vẫn không thay đổi, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy, cần có một mức phạt thích đáng với bị cáo, không thể áp dụng để xử bị cáo Thắng dưới khung hình phạt như nội dung bản án của TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên.