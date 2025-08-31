Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh

  • Chủ nhật, 31/8/2025 21:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc một nam sinh bị hành hung trên đường, gây bức xúc dư luận.

Clip nam sinh bị đánh đến co giật Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Hình ảnh cho thấy, nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.

bi danh co giat anh 1

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh, học sinh lớp 12). Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 29/8 tại tổ 2, khu Nam Trung. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn lời nói giữa Đ. với L.S.H. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) và N.D.Q. (SN 2009, học sinh lớp 11, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh).

Khi phát hiện Đ. đi xe đạp trên đường, H. đã lao tới tấn công, Q. cũng tham gia cùng. Mặc dù nạn nhân đã gục xuống, H. vẫn tiếp tục tung nhiều cú đá liên hoàn.

Công an phường Vàng Danh đã triệu tập các đối tượng liên quan, dựng lại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện sức khỏe của nam sinh Đ. cơ bản đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi y tế.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã

Trong quá trình can thiệp, khống chế đối tượng hung hãn, Đại úy Nguyễn Văn Đức- Phó công an xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn bị thương, gãy xương tay trái phải nhập viện cấp cứu.

14 giờ trước

Khởi tố nam thanh niên tự ngã xe rồi đánh tài xế taxi gãy sống mũi

Tự chạy xe máy điện trượt ngã rồi lao vào đánh tài xế taxi gãy sống mũi, nam thanh niên quê Phú Thọ bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

16:30 26/8/2025

Thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit 'bồ' của con trai

Phản đối chuyện con trai dù đã có vợ con vẫn theo tình nhân mới, bị cáo Đỗ Văn Tân cùng con gái ruột thuê nhóm côn đồ đánh đập, tạt axit khiến tình nhân của con trai tổn hại 45% sức khỏe.

06:25 26/8/2025

https://tienphong.vn/dung-lai-hien-truong-vu-nam-sinh-bi-danh-den-co-giat-o-quang-ninh-post1774520.tpo

Hoàng Dương/Tiền Phong

bị đánh co giật Quảng Ninh nam sinh Quảng Ninh bị hành hung

  • Quảng Ninh

    Quảng Ninh
    • Diện tích: 6.177,7 km²
    • Dân số: 1.224.600 người
    • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 203
    • Biển số xe: 14

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý