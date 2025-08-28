Dừng loạt tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo

Các tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Côn Đảo thông báo tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, đăng kiểm tàu định kỳ đến khi có thông báo mới.

Tàu cao tốc Thăng Long chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo với sức chứa khoảng 1.000 du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 28/8, đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết từ ngày 3/9, tàu cao tốc Thăng Long chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại tạm ngừng vận hành đến khi có thông báo mới.

Lý do tạm ngừng hoạt động là đưa tàu đi bảo dưỡng định kỳ hàng năm trong mùa thấp điểm du lịch đảo. Dự kiến tàu sẽ vận hành trở lại vào tháng 12/2025. Nếu du khách có nhu cầu đi Côn Đảo đường biển vẫn có thể xuất phát từ Trần Đề (Cần Thơ), tuyến Trần Đề - Côn Đảo và ngược lại được vận hành đều đặn mỗi ngày.

Đồng thời, các tuyến Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Phú Quốc, Trần Đề - Côn Đảo thuộc Phu Quoc Express giảm 30% giá vé từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/12.

Tàu Trưng Trắc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại áp dụng giá khuyến mãi theo chương trình "Khuyến mãi mùa thu, vi vu biển đảo 2025" từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/12. Mức giá cho vé VIP, người lớn, người địa phương, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật lần lượt là 420.000 đồng, 340.000 đồng, 325.000 đồng, 260.000 đồng và 245.000 đồng.

Tàu cao tốc Thăng Long tuyến TP.HCM - Côn Đảo hoạt động trở lại từ tháng 4, sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, tàu cao tốc Phú Quý Express của Công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo và ngược lại cũng thông báo dừng đón khách từ ngày 25/8 để bảo dưỡng và đăng kiểm tàu định kỳ, khi chạy lại sẽ có thông báo.

Cùng công ty, từ ngày 23/8, tàu Superdong chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý điều chỉnh giờ hoạt động theo tình hình khai thác thực tế. Theo đó, giờ khởi hành mới là 10h mỗi ngày (giờ cũ là 12h). Riêng tuyến Phú Quý - Phan Thiết tạm ngừng hoạt động tuyến 8h. Các tuyến khác của loại tàu này vẫn hoạt động như cũ.