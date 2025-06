Dừng mọi hoạt động du lịch đảo Cô Tô do bão số 1

Huyện Cô Tô yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động du lịch biển, đảo. Du khách được khuyến cáo không ra bãi tắm, bãi đá trong điều kiện thời tiết xấu.

Du khách xếp hàng lên tàu ở cảng Ao Tiên, ngày 11/6. Ảnh: Nguyễn Huy Sơn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu dừng mọi hoạt động tham quan du lịch trên biển và tại các đảo từ 7h ngày 12/6 cho đến khi có bản tin kết thúc về cơn bão hoặc chỉ đạo mới từ cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương yêu cầu các khu, điểm du lịch, đơn vị quản lý và khai thác dịch vụ sử dụng mặt nước trên địa bàn khẩn trương bổ sung biển cảnh báo, khuyến cáo an toàn cho khách.

Du khách được khuyến nghị không di chuyển tới các điểm du lịch, bãi đá và bãi tắm trong điều kiện thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn và doanh nghiệp du lịch triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các phương tiện vận tải thủy, tàu thuyền và các khu du lịch ven biển phải dừng hoạt động đúng thời gian quy định.

Các phòng, ban chuyên môn cùng lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ thông báo rộng rãi, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng, chống bão.

Diễn biến cơn bão số 1, tính đến 14h ngày 12/6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14h hôm nay, tâm bão Wutip (cơn bão số 1) ở khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó Tây Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h, khoảng trưa mai bão áp sát đảo Hải Nam (Trung Quốc), đạt cực đại cấp 10.

Do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các tỉnh từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường gây ngập úng tại một số vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng gian từ 17-19h ngày 12 và 13/6.

Từ chiều tối 12/6 đến ngày 13/6, từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 350mm.