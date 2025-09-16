Dùng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027, cung cấp miễn phí từ năm 2030.

Hiện tại, thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ. Ảnh: Trần Hiền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, tăng thực hành, trải nghiệm STEAM, không gian vui chơi, rèn luyện toàn diện cho trẻ mầm non.

Bộ rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật, đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Trước đó, cuối tháng 8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh từ năm 2020, chương trình phổ thông mới đã được triển khai theo chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" theo Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội. Việc này ban đầu được kỳ vọng nhằm chấm dứt độc quyền xuất bản, khuyến khích xã hội hóa biên soạn.

Trong đó, Bộ GD&ĐT được giao tổ chức biên soạn một bộ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, kế hoạch này đã không thực hiện được. Hiện tại, thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ.

Ngoài nội dung trên, Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập, giảng dạy, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.

Bộ sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia, mở rộng các lớp chuyên khối STEM/STEAM. Xây dựng chương trình phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài mang tính chiến lược lâu dài cho đất nước.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cần tổ chức thực hiện hiệu quả việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng và giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tại các nơi có điều kiện.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Mở rộng các chương trình, đề án đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, tăng chế độ hỗ trợ cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Chương trình hành động cũng nêu ra nhiệm vụ nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục, đào tạo.