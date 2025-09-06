Dùng thuốc nào để điều trị chốc lở

Bệnh chốc lở có thể trở nên nghiêm trọng hoặc gây các biến chứng tại chỗ và toàn thân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh chốc lở là tình trạng nhiễm trùng da thường gặp và khá dễ lây lan, thường gặp nhiều hơn trong mùa mưa, đặc biệt là trẻ nhỏ dễ bị hơn. Bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hoặc gây các biến chứng tại chỗ và toàn thân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các thuốc điều trị bệnh chốc lở

Tùy mức độ nhiễm trùng, khả năng đáp ứng thuốc của từng người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc, đường dùng và hoạt chất điều trị thích hợp. Những thuốc dùng ngoài thường với mục đích giảm các triệu chứng đau nhức, sưng viêm và tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng.

1.1 Thuốc sát trùng, sát khuẩn tại chỗ

- Povidine: Là dung dịch sát trùng quen thuộc với thành phần chính là iod, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, đặc biệt với các loại gây nhiễm trùng da như Staphylococcus, Streptococcus.

Lưu ý: Povidone iodine không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú, tiền sử rối loạn tuyến giáp hoặc dị ứng với bất cứ thành phần nào trong thuốc.

- Hydrogen peroxide (oxy già): Dung dịch này được sử dụng để sát trùng vết thương hở hoặc các tổn thương trên bề mặt da.

3 dạng chốc lở thường gặp.

Lưu ý: Không nên sử dụng dung dịch hydrogen peroxide có nồng độ quá cao. Hầu hết loại thuốc sát trùng trên thị trường đều có nồng độ 3-6%. Nồng độ cao có thể gây kích ứng và làm tổn thương tế bào da khỏe mạnh.

Chỉ nên sử dụng hydrogen peroxide trong vài lần đầu khi làm sạch vết thương mới. Việc sử dụng thường xuyên có thể làm chậm quá trình lành vết thương vì nó cũng tiêu diệt các tế bào da mới đang hình thành.

Tránh sử dụng cho các vết thương sâu vì có thể làm tổn thương mô sâu và không hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng. Đối với trẻ nhỏ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng.

- Milian: Thành phần có chứa xanh methylen là có tính chất sát khuẩn tại chỗ. Lưu ý, milian không thích hợp dùng cho bệnh nhân suy thận, phụ nữ mang thai, cho con bú và người thiếu hụt men G6PD.

1.2 Thuốc mỡ hoặc kem bôi kháng sinh

Đối với bệnh chốc lở mức độ nhẹ, điều trị bằng thuốc kháng sinh tại chỗ cũng hiệu quả như thuốc kháng sinh đường uống. Hơn nữa, kem kháng sinh có ít tác dụng phụ hơn so với kháng sinh đường uống. Một số thuốc bôi tại chỗ được khuyến cáo phù hợp điều trị bệnh chốc lở bao gồm:

- Mupirocin: Lưu ý không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai hoặc người đang bị tiêu chảy vì có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng.

- Acid fusidic: Chỉ nên duy trì trong vòng 7 ngày, nếu không thấy hiệu quả cần hỏi ý kiến của bác sĩ để được đổi thuốc phù hợp.

- Gentamicin: Gentamicin là kháng sinh bôi ngoài da được sử dụng để điều trị chốc lở và các nhiễm trùng da do vi khuẩn khác. Bôi một lớp mỏng thuốc lên vùng da bị tổn thương đã được rửa sạch.

Lưu ý không dùng thuốc khi có dị ứng với gentamicin hoặc các aminoglycoside khác. Để thuốc đạt hiệu quả tối đa, nên làm sạch và loại bỏ các lớp vảy cứng trên vết chốc lở trước khi bôi thuốc.

Nếu xuất hiện các phản ứng như phát ban, ngứa, mẩn đỏ hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác (nhiễm nấm, viêm da), bạn cần ngừng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ.

- Fobancort (acid fusidic và betamethasone - một dẫn xuất corticoid tổng hợp): Là thuốc bôi chứa corticoid, nên dùng trong khoảng 10 ngày hoặc theo thời gian được bác sĩ chỉ định.

Nếu sử dụng trong thời gian dài có thể giảm mức độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với thuốc. Trong trường hợp kéo dài thời gian điều trị, cần được tư vấn bởi bác sĩ chuyên môn.

1.3 Thuốc uống trị bệnh chốc lở

Kháng sinh đường uống sẽ được bác sĩ chỉ định nếu chốc lở xuất hiện trên diện rộng, ở nhiều vùng. Lúc này việc dùng kháng sinh bôi ngoài da rất khó khăn. Kháng sinh đường uống cũng được chỉ định khi tình trạng bệnh không đáp ứng với kháng sinh tại chỗ.

Việc lựa chọn loại kháng sinh nào dựa vào chẩn đoán của bác sĩ và cũng phụ thuộc vào loại vi khuẩn gây bệnh chốc lở. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp chốc lở là do Staphylococcus aureus gây ra, nên một số loại kháng sinh được khuyến cáo điều trị phù hợp bao gồm: Cephalexin, dicloxacillin, flucloxacillin, doxycycline, clindamycin, sulfarmethoxazole-trimethoprim.

Đa số trường hợp cần uống thuốc kháng sinh trong 7 ngày. Trong quá trình điều trị, có thể gặp phải một số tác dụng phụ do kháng sinh gây ra. Chẳng hạn, sulfamethoxazole-trimethoprim có thể gây ra phát ban, ngứa, nhạy cảm với ánh sáng. Flucloxacillin có thể gây tiêu chảy kéo dài hoặc một số dấu hiệu khác liên quan đến viêm đại tràng...

Khi gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường nào cần ngưng thuốc và trao đổi với bác sĩ để thay thế bằng một loại kháng sinh khác. Cần thông báo cho bác sĩ biết về tất cả dị ứng với kháng sinh đã từng gặp phải để tránh nguy cơ này.

Tùy trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc dạng bôi ngoài da hoặc đường uống.

Lưu ý khi sử dụng thuốc

Nên tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ chuyên khoa về liều dùng và thời gian dùng thuốc. Tuyệt đối không tự ý thay đổi hoặc ngưng thuốc vì điều này có thể giảm sự nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh.

Nếu bệnh không giảm sau 5 ngày dùng thuốc, cần thông báo với bác sĩ để được điều chỉnh liều hoặc thay thế bằng một loại thuốc khác.

Thận trọng khi sử dụng thuốc điều trị ở trẻ nhỏ đặc biệt là các thuốc kháng sinh đường uống hoặc thuốc bôi corticoid. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng thuốc cho trẻ.

Trong thời gian dùng thuốc, nếu cơ thể xuất hiện các tác dụng phụ cần ngưng thuốc và thông báo với bác sĩ trong thời gian sớm nhất.

Đối với thuốc dùng ngoài, trước khi thoa thuốc, hãy ngâm vùng da bị chốc lở trong nước ấm hoặc đắp một miếng vải ướt trong vài phút. Sau đó lau khô và nhẹ nhàng loại bỏ vảy để kháng sinh có thể thấm vào da tốt hơn; hạn chế để vùng da đang sử dụng thuốc bôi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Lúc này làn da đang bị tổn thương và nhạy cảm với ánh nắng, đặc biệt khi sử dụng thuốc bôi chứa corticoid.