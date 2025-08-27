Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dùng trí tuệ nhân tạo tìm lại siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp

  • Thứ tư, 27/8/2025 11:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một người chơi xe tại California (Mỹ) vừa tìm lại được chiếc siêu xe Lamborghini Huracan của mình bị đánh cắp 2 năm trước nhờ vào ChatGPT.

Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 1

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng nhiều vai trò trong cuộc sống thường ngày của con người. Mới đây, một người đàn ông sống tại Mỹ đã tìm lại được chiếc siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp 2 năm trước nhờ vào ChatGPT.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 2

Andrew Garcia, một nhà sưu tập xe sống tại hạt Orange (California), cho biết chiếc Lamborghini Huracan Evo RWD của mình đã bị đánh cắp vào năm 2023 theo một đường dây tội phạm có tổ chức, vốn nhắm đến các siêu xe được cho thuê.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 3

Dù nhiều xe khác lần lượt được tìm thấy, chiếc Lamborghini Huracan của Garcia vẫn biệt vô âm tín, buộc anh phải chấp nhận sự thật và từ bỏ hy vọng tái hợp cùng xế cưng.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 4

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi Garcia nhận được một tin nhắn ẩn danh trên Instagram, hỏi rằng anh có đang bán chiếc Lamborghini này không.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 5

Người này cho biết tìm thấy thông tin của anh thông qua danh thiếp trong hộc găng tay. Ngay lập tức, Garcia đã sử dụng ChatGPT, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo này tìm hiểu bối cảnh xung quanh của chiếc xe là ở đâu.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 6

Kết hợp cùng Google Maps, anh thậm chí còn tìm ra chính xác tọa độ của chiếc xe, vốn được chụp tại thành phố Denver, bang Colorado, vốn cách nơi anh sống hơn 1.600 km.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 7

Cale Gould, phát ngôn viên Cơ quan Phòng chống trộm xe Colorado, đánh giá cao nỗ lực của Garcia: "Sự chủ động thu thập thông tin như thế này thực sự là một lợi thế trong việc tìm lại các phương tiện bị đánh cắp".
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 8

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra người giữ chiếc xe tại Colorado. Hai nghi phạm bị cáo buộc tham gia đường dây trộm xe tại California đang đối mặt với các án phạt.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 9

Siêu xe Lamborghini Huracan LP 610-2 Evo RWD ra mắt lần đầu vào tháng 1/2020, vốn là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Huracan LP 580-2.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 10

Siêu xe này vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 11

Mẫu xe thể thao này đã dừng sản xuất kể từ năm 2024. Trên thị trường xe cũ, Lamborghini Huracan Evo RWD có giá trung bình khoảng 247.000 USD.
Lamborghini Huracan Evo RWD, Huracan LP 580-2, Lamborghini Huracan, huracan, sieu xe, danh cap, an cap, toi pham, california, lamborghini anh 12

Câu chuyện này không chỉ mang lại cái kết có hậu cho Garcia, mà còn cho thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ phá án và thu hồi tài sản bị đánh cắp, đặc biệt khi các biện pháp truyền thống không mang lại kết quả.

Việt Hà

Theo CBS8

