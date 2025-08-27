Dùng trí tuệ nhân tạo tìm lại siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp

|
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng nhiều vai trò trong cuộc sống thường ngày của con người. Mới đây, một người đàn ông sống tại Mỹ đã tìm lại được chiếc siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp 2 năm trước nhờ vào ChatGPT.
|
Andrew Garcia, một nhà sưu tập xe sống tại hạt Orange (California), cho biết chiếc Lamborghini Huracan Evo RWD của mình đã bị đánh cắp vào năm 2023 theo một đường dây tội phạm có tổ chức, vốn nhắm đến các siêu xe được cho thuê.
|
Dù nhiều xe khác lần lượt được tìm thấy, chiếc Lamborghini Huracan của Garcia vẫn biệt vô âm tín, buộc anh phải chấp nhận sự thật và từ bỏ hy vọng tái hợp cùng xế cưng.
|
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi Garcia nhận được một tin nhắn ẩn danh trên Instagram, hỏi rằng anh có đang bán chiếc Lamborghini này không.
|
Người này cho biết tìm thấy thông tin của anh thông qua danh thiếp trong hộc găng tay. Ngay lập tức, Garcia đã sử dụng ChatGPT, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo này tìm hiểu bối cảnh xung quanh của chiếc xe là ở đâu.
|
Kết hợp cùng Google Maps, anh thậm chí còn tìm ra chính xác tọa độ của chiếc xe, vốn được chụp tại thành phố Denver, bang Colorado, vốn cách nơi anh sống hơn 1.600 km.
|
Cale Gould, phát ngôn viên Cơ quan Phòng chống trộm xe Colorado, đánh giá cao nỗ lực của Garcia: "Sự chủ động thu thập thông tin như thế này thực sự là một lợi thế trong việc tìm lại các phương tiện bị đánh cắp".
|
Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra người giữ chiếc xe tại Colorado. Hai nghi phạm bị cáo buộc tham gia đường dây trộm xe tại California đang đối mặt với các án phạt.
|
Siêu xe Lamborghini Huracan LP 610-2 Evo RWD ra mắt lần đầu vào tháng 1/2020, vốn là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Huracan LP 580-2.
|
Siêu xe này vẫn được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L, sản sinh công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau.
|
Mẫu xe thể thao này đã dừng sản xuất kể từ năm 2024. Trên thị trường xe cũ, Lamborghini Huracan Evo RWD có giá trung bình khoảng 247.000 USD.
|
Câu chuyện này không chỉ mang lại cái kết có hậu cho Garcia, mà còn cho thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ phá án và thu hồi tài sản bị đánh cắp, đặc biệt khi các biện pháp truyền thống không mang lại kết quả.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.