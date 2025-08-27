Dùng trí tuệ nhân tạo tìm lại siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp

Câu chuyện này không chỉ mang lại cái kết có hậu cho Garcia, mà còn cho thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ phá án và thu hồi tài sản bị đánh cắp, đặc biệt khi các biện pháp truyền thống không mang lại kết quả.