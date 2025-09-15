Dừng xe cứu người tai nạn ở đường, y tá òa khóc nhìn bạn trai hấp hối

Dù liên tục được thực hiện hồi sức tim phổi, bạn trai của nữ y tá ở tỉnh Ayutthaya (Thái Lan) không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nữ y tá đau đớn khi phát hiện bạn trai gặp tai nạn trên đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm 6/9 trên tuyến cao tốc 347, tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan. Một chiếc SUV Mitsubishi màu trắng được cho là đã mất lái, lao lên dải phân cách giữa đường và đâm mạnh vào cột điện.

Cú va chạm khiến toàn bộ phần bên phải của phương tiện bị hư hỏng, tài xế 42 tuổi bị mắc kẹt bên trong xe. Đội cứu hộ địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắt mở xe và đưa tài xế ra ngoài, theo South China Morning Post.

Khi đó, một nữ y tá khoa cấp cứu vừa kết thúc ca trực tại Bệnh viện Ayutthaya đi ngang qua. Không chút do dự, cô lập tức dừng xe và lao đến hỗ trợ công tác cứu hộ.

Nhưng khi tiến lại gần và nhìn thấy gương mặt tài xế, cô òa khóc nức nở vì nhận ra người đàn ông bị nạn chính là bạn trai mình. Hóa ra, cả hai đều kết thúc ca làm việc và cùng rời bệnh viện. Nữ y tá lái xe ra về sau bạn trai khoảng 5 phút vì hai người chạy xe riêng.

Nhân chứng kể lại rằng dù đau đớn tột cùng, nữ y tá vẫn cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi cho bạn trai, ngay cả khi anh đang được đưa đến bệnh viện sau đó. Tuy nhiên, bạn trai cô đã không qua khỏi vì chấn thương quá nặng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bạn trai của nữ y tá thiệt mạng.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Khi được tờ Khaosod đưa tin, câu chuyện đau lòng khiến nhiều dân mạng Thái Lan thương cảm, gửi lời chia buồn.

“Thật khó để tưởng tượng nỗi đau đó xé lòng đến thế nào, nghe mà đau đớn thay cho bạn. Mong tình yêu của anh ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt và an ủi bạn. Cầu chúc bạn bình an", một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ: “Chấn thương tâm lý chắc chắn là vô cùng lớn. Tôi hy vọng bạn không bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Tôi cũng từng phát hiện chồng mình sau một vụ tai nạn bên đường. Tôi đã phải giữ bình tĩnh và xử lý từng bước một. Đến giờ, chỉ cần ngồi lên xe điện scooter thôi cũng khiến tôi lo lắng".

“Lòng tốt của bạn đã cho bạn cơ hội được ở bên bạn trai trong giây phút cuối cùng. Anh ấy vẫn còn kịp nhìn thấy bạn trước khi rời khỏi thế giới này", một người khác an ủi.