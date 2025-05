Dùng xe máy điện chạy 'xe ôm' - có nhanh gỡ vốn hơn xe xăng?

Xe máy điện có lợi thế trước xe xăng về chi phí sử dụng, bảo dưỡng nhưng tuổi thọ gói pin và chi phí thay pin là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm.

Ảnh: Vĩnh Phúc.

TP.HCM chuẩn bị triển khai chương trình chuyển đổi 400.000 xe máy của xe ôm công nghệ, giao hàng 2 bánh sang xe máy điện. Bên cạnh giảm thiểu phát thải đô thị, việc sử dụng xe máy điện cũng được cho là giúp tiết kiệm hơn nhờ chi phí thấp.

Tri thức - Znews thực hiện một bài so sánh tổng quan về chi phí sử dụng giữa 2 mẫu xe máy xăng và xe máy điện ở cùng tầm giá.

Chi phí sử dụng là lợi thế

Để dễ so sánh, hai mẫu xe cùng tầm giá sẽ được lựa chọn. Trong bài viết này, Honda Vision (từ 31,3 triệu đồng) được mang ra so sánh với VinFast Feliz S (34,9 triệu đồng) do có cách vận hành khá tương đồng.

Theo thông tin do hãng công bố, VinFast Feliz S có thể chạy tối đa 198 km sau mỗi lần sạc đầy với gói pin dung lượng 3,5 kWh. Trong bài viết này, quãng đường 198 km sẽ được sử dụng để làm cơ sở so sánh chi phí nhiên liệu/năng lượng giữa 2 mẫu xe.

Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Vision ở mức trung bình 1,82 lít/100 km. Giả sử xe có thể vận hành ổn định liên tục trong điều kiện lý tưởng, quãng đường di chuyển 198 km của Honda Vision sẽ cần khoảng 3,6 lít xăng.

VinFast Feliz S (ảnh trái) và Honda Vision (ảnh phải). Ảnh: Vĩnh Phúc, Toàn Thiện.

Với giá xăng RON 95-III hiện ở mức 19.590 đồng/lít tại kỳ công bố ngày 15/5, quãng đường 198 km nói trên cần 3,6 lít xăng tương ứng số tiền nhiên liệu phải trả là khoảng 70.500 đồng.

Trong trường hợp xe điện VinFast, đơn giá sạc tại trụ công cộng thuộc mạng lưới V-GREEN ấn định ở mức 3.858 đồng/kWh. Với gói pin dung lượng 3,5 kWh, chủ xe VinFast Feliz S sẽ cần phải trả khoảng 13.500 đồng để sạc đầy năng lượng cho xe.



VinFast Feliz S Honda Vision Quãng đường di chuyển 198 km Đơn giá nhiên liệu/năng lượng 3.858 đồng/kWh 19.590 đồng/lít (*) Chi phí trên quãng đường di chuyển 13.503 đồng 70.524 đồng (*) Theo giá xăng RON 95-III công bố ngày 15/5, trong điều kiện vận hành hỗn hợp.

Ở thời điểm hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình sạc miễn phí tại trạm V-GREEN cho toàn bộ chủ xe máy điện VinFast. Chương trình này đã bắt đầu từ ngày 1/5 và sẽ kéo dài trong một năm, tuy nhiên không áp dụng cho tài xế thuộc hệ thống Xanh SM.

Như vậy, việc sử dụng xe máy điện VinFast trong giai đoạn này gần như không tồn tại chi phí năng lượng. Thậm chí nếu không có chương trình sạc miễn phí, số tiền cần trả khi sạc Feliz S tại trạm công cộng chỉ bằng khoảng 20% so với chi phí đổ xăng cho Honda Vision, xét trên cùng quãng đường.

Bảo trì, bảo dưỡng ra sao?

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của Honda Vision đề xuất lịch trình bảo dưỡng cho mẫu tay ga này bắt đầu tại mốc 1.000 km, tiếp tục các đợt bảo dưỡng sau mỗi 6.000 km vận hành.

Với VinFast Feliz S, kỳ bảo dưỡng đầu tiên sẽ là sau 1.000 km vận hành. Người dùng được khuyến khích tiếp tục đưa xe đi bảo dưỡng ở mốc 5.000 km và sau mỗi 5.000 km từ mốc này cho đến khi ODO xe chạm ngưỡng 50.000 km.

Lịch bảo dưỡng định kỳ nói trên được Honda đề xuất thực hiện trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ thời điểm mua xe. Lịch trình bảo dưỡng đề xuất của xe máy điện VinFast rộng hơn, lên đến 5 năm tương ứng mốc ODO 50.000 km.

Honda Vision và các mẫu xe máy xăng cần thay nhớt định kỳ. Ảnh: Hoàng Tuấn.

So với xe xăng, chủ sở hữu xe máy điện không cần phải chi trả khoản tiền thay nhớt động cơ.

Đối với các mẫu xe máy xăng, khách hàng cần thực hiện thay dầu nhớt động cơ từ 500-1.000 km đầu tiên và lặp lại sau mỗi 1.500-2.000 km vận hành. Chi phí thay nhớt trung bình với Honda Vision là khoảng 100.000-150.000 đồng/lần.

Ở nhóm khách hàng sử dụng xe máy để chạy xe ôm công nghệ và giao hàng 2 bánh, thời gian sử dụng xe lớn có thể đòi hỏi tần suất thay dầu động cơ dày hơn, thông thường nên thay thế sau mỗi 1.000 km di chuyển.

Ngoài ra, dây đai truyền động (dây curoa) cũng là một phụ tùng quan trọng cần thay thế định kỳ ở các mẫu xe máy tay ga như Honda Vision. Dây curoa được khuyến khích nên thay thế sau mỗi 15.000 km di chuyển với chi phí khoảng 450.000 đồng/lần.

Các hạng mục trên Honda Vision như bugi, dầu nhớt hộp số (nhớt láp) hay lưới lọc dầu cũng cần được kiểm tra, vệ sinh hoặc thay thế định kỳ trong suốt quá trình sử dụng.

Xe máy xăng cần phải tiến hành thay dầu nhớt động cơ định kỳ. Ảnh minh họa: Nhật Sinh.

Ngoài các chi tiết nói trên, việc kiểm tra, thay thế định kỳ với các bộ phận, hạng mục của xe như đèn, còi, phanh, dầu phanh, giảm xóc, lốp... là điểm chung giữa xe máy điện với xe xăng. Chi phí thay thế các phụ tùng này có sự khác biệt giữa các hãng, nhưng thường không chênh lệch quá lớn.

Tuy nhiên, chi phí thay thế gói pin là khoản tiền không nhỏ mà phần lớn khách hàng sử dụng xe máy điện quan tâm. Theo thông tin do VinFast công bố, bộ pin LFP trang bị cho VinFast Feliz S có giá 19,9 triệu đồng.

Hiện, VinFast triển khai chương trình bảo hành 5 năm không giới hạn số km cho bộ pin LFP mua mới theo xe máy điện. Gói pin có thể được bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế, trong đó phương pháp bảo hành sẽ do hãng xe quyết định.

VinFast bảo hành 5 năm cho pin LFP trang bị trên xe máy điện. Ảnh: Bối Hạ.

Theo thông tin do hãng cung cấp, gói pin LFP trên VinFast Feliz S vẫn có thể dung nạp 70% năng lượng sau hơn 2.000 lần sạc/xả.

Tất nhiên tuổi thọ của pin còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách chạy xe, cách sạc và bảo quản pin, nhưng nhìn chung thông số hơn 2.000 lần sạc/xả mà VinFast công bố gần như đảm bảo cho gói pin có thể hoạt động ổn định khá lâu mà chưa cần thay thế.

Nhìn chung, bên cạnh chi phí sử dụng, chi phí bảo dưỡng cũng là một lợi thế của xe máy điện trước các mẫu xe xăng cùng tầm giá. Mối quan tâm lớn nhất của chủ sở hữu xe máy điện là độ bền của gói pin, và chính sách bảo hành đang được triển khai bởi các hãng xe, đặc biệt là VinFast, có thể phần nào giúp giải tỏa nỗi lo này.

Trong ngắn hạn, sử dụng xe điện làm 'xe ôm' có thể giúp tài xế tiết kiệm được đáng kể chi phí và gia tăng thu nhập mỗi tháng. Về dài hạn, các mẫu xe điện được sản xuất bởi các hãng xe lớn và có uy tín trên thị trường sẽ đảm bảo độ bền của hệ thống pin hay độ bền chung của xe.

Giống như ôtô điện đang dần thay thế ôtô xăng làm nhiệm vụ vận tải hành khách, xe máy điện cũng có tiềm năng để dần thay thế xe máy chạy xăng, tất nhiên điều này vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa bên cạnh câu chuyện sản phẩm hay tiết kiệm.