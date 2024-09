Được 'Angela Phương' rủ rê đầu tư tiền ảo, người đàn ông mất 30 tỷ

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Thông qua mạng xã hội và Telegram, ông H. (trú tại Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Angela Phương.”

Sau một thời gian, đối tượng trên mời ông H tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: decexswap.com sau đổi tên miền thành fiatlesscoin.com.

Do tin tưởng mang lại lợi nhuận cao, ông H. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định sẵn.

Ban đầu, ông H. tham gia có lợi nhuận và đã thực hiện rút được số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tin tưởng nên ông H. tiếp tục nạp thêm tiền để tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn. Tổng số tiền ông H. đã chuyển cho các đối tượng là gần 30 tỷ đồng .

Tuy nhiên, khi ông H. muốn rút tiền thì hệ thống thông báo ông H. đã vi phạm nguyên tắc mua/bán không theo khuyến nghị và yêu cầu đóng phí, thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, ông H. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.

Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

