Được phép tham quan bán đảo Sơn Trà trở lại từ hôm nay

Sau 3 năm tạm dừng đón khách, Sơn Trà vừa triển khai lại hoạt động tham quan, dã ngoại tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, Bãi Bắc - Cây Đa di sản từ 15/9.

Nam du khách Hà Nội thích thú khám phá bãi biển hoang sơ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết sau gần 3 năm tạm dừng hoạt động (từ tháng 10/2022) để khắc phục ảnh hưởng từ mưa bão, sạt lở, đến nay một số tuyến điểm trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chính thức mở cửa đón khách tham quan, dã ngoại trở lại từ 15/9.

Du khách được phép tham quan, dã ngoại tại tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc và tuyến Bãi Bắc - Cây Đa di sản theo khung giờ quy định.

Cụ thể, thời gian tham quan trong mùa khô (từ tháng 3 đến hết tháng 9) từ 7h30 đến 18h30. Vào mùa mưa (từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau), thời gian tham quan từ 7h30 đến 17h30. Trong trường hợp thời tiết xấu, BQL sẽ tạm dừng hoạt động tham quan.

Bán đảo Sơn Trà rộng hơn 4.400 ha, độ cao trung bình 350 m, điểm cao nhất là Đỉnh Bàn Cờ khoảng 700 m. Để đảm bảo an toàn, BQL đưa ra quy định rõ ràng về phương tiện và cách di chuyển trên từng tuyến:

Tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ (đoạn từ trạm gác Tiên Sa đến điểm nối nối tuyến đường nhựa lên Đỉnh Bàn Cờ và ngã 3 Yết Kiêu) cho phép lưu thông xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe môtô (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động), cùng hình thức đi bộ dã ngoại.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc (từ Đỉnh Bàn Cờ đến ngã 3 Bãi Bắc: cho phép các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng đi Bãi Bắc, trừ xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe tay ga và ôtô trên 24 chỗ.

Tuyến Bãi Bắc - Cây Đa di sản (từ ngã 3 Bãi Bắc đến điểm tham quan Cây Đa di sản): chỉ dành cho hoạt động đi bộ tham quan, dã ngoại.

Để quản lý khách, BQL sẽ phát thẻ màu xanh cho khách lẻ (dùng trong ngày và nộp lại cho nhân viên kiểm soát). Với khách đoàn, doanh nghiệp phải thông báo trước cho BQL về thời gian, lộ trình, số lượng khách (qua văn bản hoặc email).

Du khách sẽ có cơ hội ngắm vọoc chà vá chân nâu khi khám phá Sơn Trà. Ảnh: Lê Khắc Quyết.

Các tuyến trekking tự phát xuống Hục Lở, Mũi Nghe và Bãi Đá Đen hiện vẫn tiếp tục cấm. Du khách cần tuân thủ nội quy, nghe theo hướng dẫn của nhân viên quản lý; không xâm phạm khu vực cấm, khu vực quốc phòng; không chặt phá rừng, xả rác, đốt lửa hay cho khỉ ăn. Việc sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh chỉ được thực hiện tại khu vực cho phép và khi có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Việc mở lại các tuyến tham quan, dã ngoại không chỉ phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách mà còn là cơ sở để phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, thu hút khách đến với Sơn Trà. Đồng thời, hoạt động này còn hỗ trợ công tác kiểm soát, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, cũng như giảm tác động đến tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái của bán đảo.

Trước đó, ngày 12/9, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký văn bản giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát hoạt động của những đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn, sau vụ nam du khách gặp tai nạn khi bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà hồi tháng 7.