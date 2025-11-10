Dưới 500 triệu, chọn ôtô nào vừa chạy phố, vừa lái dịch vụ?

Với ngân sách dưới 500 triệu đồng, khách hàng cần cân nhắc giữa các tiêu chí về độ bền bỉ, chi phí vận hành, sự nâng cấp về công nghệ và cảm giác lái khác biệt.

Nhu cầu tìm mua những mẫu xe giá rẻ ngày càng trở nên khắt khe hơn khi ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Với các khách hàng có nhu cầu tìm mua một mẫu xe đô thị vừa để phục vụ gia đình, vừa nhằm liên kết với các ứng dụng taxi công nghệ, giá bán và độ bền bỉ, chi phí vận hành của xe là yếu tố quyết định.

Với ngân sách dưới 500 triệu, dưới dây là một số mẫu xe phù hợp với các tiêu chí nêu trên, được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Toyota Vios 1.5E CVT

Với giá niêm yết 488 triệu đồng, Vios 1.5E CVT là lựa chọn hợp lý với khách hàng yêu thích sự bền bỉ, tính thanh khoản cao của xe Nhật. So với các đối thủ Hàn Quốc và châu Âu, tùy chọn này có ưu điểm về độ tin cậy đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ.

So với bản tiêu chuẩn MT giá 458 triệu, tùy chọn CVT cho cảm giác lái thoải mái hơn trong phố nhờ hộp số tự động, bù lại, chi phí mà mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ nhỉnh hơn đôi chút (nhưng không đáng kể).

Toyota Vios luôn được ưu tiên nhờ giá trị thương hiệu và độ bền bỉ. Ảnh: Đức Trần.

Đương nhiên với giá bán thấp, Vios bản 1.5E CVT là lựa chọn dành cho những khách hàng ưu tiên sự thực dụng thay vì các tính năng công nghệ.

Toyota Vios 1.5E CVT sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 107 mã lực, mô men xoắn cực đại 140 Nm. Với giá bán và thương hiệu đã được khẳng định, đây vẫn là lựa chọn an toàn tuyệt đối, phù hợp với khách hàng ưu tiên giá trị giữ xe.

Hyundai Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn

Đối trọng của Vios trong nhiều năm liền là Hyundai Accent. Với ngân sách dưới 500 triệu, khách hàng có thể lựa chọn bản 1.5AT Tiêu chuẩn với hộp số tự động (489 triệu đồng).

Accent thế hệ mới được giới thiệu vào năm 2024 đã có nhiều nâng cấp về cả thiết kế lẫn kích thước, giúp chiếc sedan này trở nên phù hợp với điều kiện đường phố đô thị hơn.

Hyundai Accent trẻ trung với thiết kế mới. Ảnh: Phong Vân.

Khoảng sáng gầm trên Accent dao động 165 mm, tăng 15 mm so với bản cũ và gần như cao nhất phân khúc hiện tại. Kích thước tổng thể cũng được gia tăng giúp Accent trở nên bề thế hơn.

Xe được trang bị động cơ SmartStream G 1.5L cho công suất 115 mã lực ở 6.300 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Accent dao động khoảng 5,76-5,89 lít/100 km.

Honda City G

So với các tùy chọn cùng phân khúc, City có giá bán nhỉnh hơn hẳn. Phiên bản thấp nhất của mẫu xe này có giá niêm yết 499 triệu đồng, bởi toàn bộ tùy chọn của mẫu sedan này đều được trang bị hộp số tự động.

Tuy nhiên về trang bị, xe không hỗ trợ ứng dụng Honda Connect hay khởi động từ xa, tay nắng cửa mở/đóng bằng cảm biến và cửa gió hiều hòa phía sau. Bù lại đây là cái tên hiếm hoi trong tầm giá được trang bị đầy đủ hệ thống hỗ trợ người lái ADAS mang tên Honda Sensing.

Honda City gây ấn tượng về động cơ. Ảnh: Bối Hạ.

Honda City G được trang bị động cơ xăng 1.5L i-VTEC, với công suất mạnh mẽ 119 mã lực, mô men xoắn 145 Nm.

Skoda Slavia Active

Là tân binh của thị trường xe Việt, Slavia mang thế mạnh khung gầm MQB vững chắc và cảm giác lái "châu Âu" hơn, khác biệt với phần đông đối thủ cùng tầm giá.

Đây có thể là lựa chọn với khách hàng trẻ mong muốn sự mới lạ, khác số đông. Với giá niêm yết 468 triệu, Slavia bản Active vẫn sở hữu lợi thế về động cơ tăng áp và khoảng sáng gầm xe cao ấn tượng (178mm), vượt trội so với các đối thủ sedan truyền thống.

Skoda Slavia được hãng xe Cộng hòa Czech phát triển trên khung gầm MQB với mật độ lớn thép cường lực cao. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ TSI tăng áp dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 178 Nm.

Tân binh Slavia gây sức hút với trang bị nội thất chuẩn châu Âu. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn chung Slavia là mẫu xe châu Âu có giá mềm và dễ tiếp cận, bên cạnh ưu điểm về khả năng vận hành và cảm giác lái. Thương hiệu còn mới sẽ là điểm khách hàng cân nhắc.

Nhìn chung tùy vào nhu cầu và sở thích, khách hàng Việt vẫn có đa dạng lựa chọn trong nhóm xe đô thị dưới 500 triệu nhằm phục vụ gia đình và dùng làm taxi công nghệ. Nếu quan tâm về sự ổn định, khả năng thanh khoản, các mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc quen thuộc là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn về công nghệ và cảm giác lái châu Âu, tân binh từ Skoda là cái tên đáng cân nhắc.