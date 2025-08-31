Đường chỉ đen trên lưng tôm chứa gì mà chuyên gia khuyên nên loại bỏ?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội, để món tôm vừa ngon vừa an toàn, người nội trợ cần loại bỏ phần chỉ đen chạy dọc trên lưng tôm.

Tôm là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, để món tôm vừa ngon vừa an toàn, người nội trợ cần đặc biệt chú ý đến cách sơ chế, nhất là phần chỉ đen chạy dọc trên lưng tôm.

PGS.TS Thịnh cho biết, cơ thể tôm gồm hai phần chính: đầu và thân. Trong đó, khoang đầu là nơi tập trung hầu hết các cơ quan nội tạng quan trọng như hệ thần kinh, tiêu hóa, bài tiết và hô hấp. Dù phần đầu tôm chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là gạch tôm – vốn có vị bùi, thơm ngon đặc trưng – nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vi khuẩn và chất bẩn nếu không xử lý đúng cách.

Hệ tiêu hóa của tôm gồm dạ dày và ruột. Dạ dày nằm trong khoang đầu, nơi chứa các loại thức ăn tôm tiêu thụ – từ côn trùng, tảo, ấu trùng ký sinh trùng đến xác thực vật và động vật phân hủy. Điều này đồng nghĩa với việc dạ dày có thể chứa trứng ký sinh trùng, vi khuẩn gây hại và nhiều tạp chất khác ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Phần ruột tôm, thường được nhìn thấy dưới dạng đường chỉ đen chạy dọc theo lưng, là nơi chứa chất thải sau tiêu hóa. Khi chế biến, nếu không loại bỏ phần chỉ đen này, món tôm sẽ có vị đắng, làm giảm chất lượng món ăn.

Chuyên gia khẳng định toàn bộ tuyến tiêu hóa của tôm đều nên được loại bỏ để đảm bảo vệ sinh và giữ được trọn vẹn hương vị của thịt tôm.

Với những con tôm to, PGS.TS Thịnh gợi ý người nội trợ nên dùng dao mũi nhọn khéo léo rạch một bên đầu để lấy dạ dày màu đen ra, sau đó đặt lại phần đầu để giữ nguyên hình dáng con tôm – vừa đẹp mắt, vừa không bỏ phí phần thịt và gạch tôm quý giá. Cách làm này tuy cầu kỳ nhưng giúp giữ được giá trị dinh dưỡng và tính thẩm mỹ của món ăn.

Đối với tôm nhỏ, có thể để nguyên đầu khi nấu, nhưng cần bóc bỏ dạ dày và rút chỉ lưng sau khi tôm đã chín. Đồng thời, khuyến cáo nên nấu chín kỹ để tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Chuyên gia nhấn mạnh, tôm là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng để phát huy tối đa lợi ích và tránh nguy cơ sức khỏe, cần chọn tôm tươi, chế biến đúng cách, đặc biệt là làm sạch hệ tiêu hóa của tôm trước khi ăn.