Đường dây chuyên đóng giả là các cô gái trẻ để lừa tiền

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 7 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng Internet, mạng viễn thông.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an có tài liệu xác định Lã Mai Thắng (SN 1996, ở xã Sơn Hà, huyện Nho Quan) và vợ là Phạm Thị Thêu (SN 2001, cùng trú tại xã Sơn Hà) bàn bạc với nhau lên mạng xã hội tìm hiểu phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng này thuê 5 đối tượng ở thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan có nhiệm vụ hỗ trợ việc lừa đảo. Để hình thành đường dây hoạt động, Thắng cung cấp điện thoại, máy tính, sim điện thoại không chính chủ và tài khoản lập sẵn với ảnh đại diện các cô gái trẻ đẹp cho các đối tượng sử dụng.

Thắng và Thêu lên mạng xã hội mua 400 chiếc vòng đeo tay kim loại với giá 80.000 đồng/1 chiếc, 400 chiếc hộp đựng quà với giá 17.000 đồng/1 chiếc, sau đó chỉ đạo 5 đối tượng lên mạng xã hội, sử dụng tài khoản có ảnh đại diện là các cô gái trẻ đẹp để tìm các nam thanh niên làm quen, mồi chài, gạ gẫm mua vòng đeo tay do Thắng, Thêu bán với giá 920.000 đồng/1 chiếc. Ngoài ra, chúng tìm mọi lý do để xin tiền của “bạn trai”, “người yêu”.

Với thủ đoạn đó, các đối tượng đã lừa được 29 người với số tiền gần 66 triệu đồng.

