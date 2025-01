Đường dây cờ bạc 1.000 tỷ bị đánh sập như thế nào?

Công nghệ sinh trắc học đã được áp dụng trong giao dịch trực tuyến, hạn chế được việc lừa đảo, đánh bạc online nhưng trên thực tế, vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn tinh vi, khai thác các kẽ hở từ công nghệ này.

Hiện nay, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, quy mô số lượng người tham gia và số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. Các website tổ chức đánh bạc với nhiều loại hình từ mô phỏng các trò chơi đánh bạc truyền thống cho đến cá độ bóng đá được quảng cáo trực tuyến bằng tiếng Việt diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm lôi kéo người chơi.

Những nền tảng, trang web đánh bạc thường được đăng ký ở nước ngoài và sử dụng các giao thức thanh toán bằng tiền ảo. Các trang web này liên tục thay đổi địa chỉ IP và sử dụng các biện pháp bảo mật cao để tránh bị phát hiện.

Thuê nhân viên quét sinh trắc học

Tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng còn thiết lập mạng lưới các website vệ tinh, mạng ẩn danh và xây dựng hàng trăm tên miền khác nhau với cùng giao diện để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện, truy vết, ngăn chặn của cơ quan Công an, thu lợi bất chính lớn và gây nhiều hệ lụy bất ổn trong xã hội.

Hầu hết đối tượng tổ chức kinh doanh cờ bạc online đều sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tức là họ mua tài khoản của người khác để giao dịch nhận tiền của người chơi nạp vào, cũng như việc chi trả tiền cho người chơi. Khi ngân hàng bắt buộc phải sử dụng sinh trắc học trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến, những tài khoản không chính chủ sẽ gặp khó khăn trong giao dịch chuyển tiền. Đây sẽ là nguyên nhân chính hạn chế được tình trạng cờ bạc trá hình tại Việt Nam.

Thế nhưng trên thực tế, các đối tượng phạm tội vẫn tìm được kẽ hở công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Thay vì thuê mua tài khoản ngân hàng rác, các đối tượng thuê người mở tài khoản chính chủ để quét sinh trắc học và mở cổng nạp, rút tiền cho khách chơi. Tức là thiết lập một hệ thống để người chơi có thể nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng nhằm tham gia đánh bạc, đồng thời cung cấp phương thức để thanh toán hoặc rút tiền thắng cược.

Mới đây, Công an quận Hà Đông đã triệt phá được một đường dây đánh bạc trực tuyến lên đến hơn 1.000 tỷ đồng , tạm giữ hình sự 18 đối tượng cũng với thủ đoạn thuê người mở tài khoản chính chủ và quét sinh trắc học. Cơ quan Điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng. Từ đó phát hiện nhóm 18 đối tượng thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981) thường trú tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Viễn vốn là là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc - TP Đài Bắc.

Sau khi tốt nghiệp, Viễn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Đài Loan đến năm 2012 thì về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh (trú tại tổ 15, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Đài Loan, Trung Quốc du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với người Trung Quốc có tên là L sau đó thông qua L quen Q (sinh năm 1989, người Đài Loan).

Đến cuối tháng 2/2024, Q hẹn gặp Viễn tại Campuchia để hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động. Nhưng nếu đặt máy chủ tại Việt Nam sẽ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện, nên Q yêu cầu Viễn tìm người sang Campuchia để nghiên cứu hoạt động, nhưng Viễn không thực hiện được kế hoạch đặt máy chủ ở đây.

Đến tháng 7/2024, Q hẹn gặp Viễn tại khu vực Hà Đông, 2 bên thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Sau đó, Q giới thiệu một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh là DK phối hợp làm cùng Viễn. DK liên lạc với Viễn thống nhất phương thức hoạt động, tiền lương 40 triệu đồng/1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/1 nhân viên, cùng tiền hoa hồng là 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận. Trung bình hàng tháng, cổng game của các đối tượng lập ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng . Viễn được hưởng 60-70 triệu đồng mỗi tháng.

Vợ chồng Viễn thuê nhà làm văn phòng tại địa chỉ số 9 ngõ 86/26 đường Hòa Bình, tổ 15, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… để phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Vì hiện tại các tài khoản ngân hàng đều sử dụng sinh trắc học, cho nên để nạp tiền và thanh toán tiền cho khách, các đối tượng tìm thuê nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, DK cử Yu sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý vận hành, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, Yu đã cài đặt 7 bộ máy chủ kết nối mạng Internet để từ Đài Loan (Trung Quốc) truy cập thực hiện các thao tác từ xa, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên trên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) đã kết hợp cùng nhau thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Nâng cao nhận thức để không bị mắc lừa

Nhóm 18 đối tượng bị bắt là một mắt xích quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại trụ sở thuê ở Việt Nam, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng và ngôi nhà được nhóm người này thuê luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đã trực tiếp hướng dẫn vợ chồng Viễn, Chinh quản lý, đào tạo, vận hành cổng nạp, thanh toán tiền. Việc Viễn, Chinh cùng 16 nhân viên mở 91 tài khoản ngân hàng cá nhân chính chủ, giao tài khoản cho các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), thực hiện quét sinh trắc học nhận, chuyển tiền đã giúp sức đắc lực cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trên thực hiện hành vi đánh bạc.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng .

Thực tế cho thấy, các trang web đánh bạc hoạt động rất tinh vi, thường được ngụy trang dưới dạng các trò chơi giải trí hoặc các dịch vụ tài chính.

Ví dụ như viết bài, đặt banner qua các website, diễn đàn, mạng xã hội, quảng cáo, hướng dẫn qua các website đại lý của các nhà cái đánh bạc, qua các hội kín, nhóm kín, tin nhắn SMS, imessage. Thậm chí các đối tượng còn sử dụng các trạm thu phát sóng di động (BTS) không rõ nguồn gốc để phát tán tin nhắn rác quảng cáo hoạt động cờ bạc...

Hoạt động của các câu lạc bộ Poker, cơ sở kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có dấu hiệu bị lợi dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.

Đơn cử như triệt phá điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại câu lạc bộ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài King Club - Khách sạn Pullman Hà Nội, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội…. Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài, nhất là sang các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Campuchia, Lào, Philippine… đánh bạc và tổ chức đánh bạc tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng người dân sử dụng hộ chiếu xuất cảnh hợp pháp qua cửa khẩu hoặc được các đối tượng, băng nhóm đưa xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch sang Campuchia, Lào để tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong các sới bạc xóc đĩa, trường gà, casino... tại khu vực giáp biên giới với Việt Nam.

Việc tham gia đánh bạc trực tuyến gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Không ít các đường dây đánh bạc online bị triệt phá, có rất nhiều học sinh, sinh viên tham gia. Đây là một vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để các em không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng.

Nhiều người chơi bắt đầu với số tiền nhỏ, nhưng nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần do lãi suất cực cao và lôi cuốn từ “trò chơi may rủi”. Hệ quả là nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn vì phải gánh nợ cho con em. Người chơi đánh bạc thường trải qua tâm trạng lo âu, trầm cảm vì thua lỗ. Tình trạng tội phạm như lừa đảo, trộm cắp gia tăng khi người chơi cần tiền trả nợ.

Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện các trang web đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý.