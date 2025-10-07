Đường dây lừa cài ứng dụng chứa mã độc, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng

Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 39 bị can trong đường dây giả danh công an để lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ bằng hình thức lừa người dân cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện từ tháng 2 năm 2025, nhóm tội phạm lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài.

Các đối tượng giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã bị bắt giữ, khởi tố.

Bằng thủ đoạn này, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của hàng nghìn người dân. Lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 39 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Ngày 4/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Cao Bằng trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng phạm tội.

Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm và sự mưu trí về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả khám phá vụ án thể hiện tinh thần hợp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.