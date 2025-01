Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin chi tiết về đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (thận) xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, trong đó một đối tượng từng bán thận.

Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, tạm giam các bị can (đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn) gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1984, trú tại huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Thị Dung (SN 1985, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Riêng bị can Võ Thị Cưng (SN 1992) cũng đã bị khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, thực hiện Điện số 77 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng thuộc Cục và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương đồng loạt ra quân thực hiện.

Trinh sát Cục Cảnh sát hình sự di lý đối tượng Nguyễn Văn Tân từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Nội để điều tra.

Đồng thời, được sự đồng ý của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người (thận) xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương; đồng thời giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người (Phòng 5) phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị, địa phương đấu tranh chuyên án.

Sau thời gian đủ điều kiện phá án, Phòng 5 chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị, địa phương tiến hành phá án, chỉ đạo 3 tổ công tác triệu tập, áp giải 3 đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, gồm: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Dung và Võ Thị Cưng.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án và lời khai của các đối tượng đã khai nhận, để những người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người có thể liên hệ, kết nối, đối tượng Tân sử dụng hoặc trực tiếp chỉ đạo Dung và Cưng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ và qua một số chân rết tại địa phương (thường là những cá nhân đã từng bán bộ phận cơ thể người) tìm kiếm những người có nhu cầu bán thận và thỏa thuận giá cả, cách thức ghép.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, Tân đã tìm kiếm, trao đổi với những người có nhu cầu ghép thận nhằm lấy thông tin bệnh án, thống nhất giá cả, đặt cọc tiền, trao đổi phương thức thanh toán. Sau khi người bán đồng ý, Tân trực tiếp hoặc chỉ đạo Dung hướng dẫn người bán thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương, dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo thủ tục nhân đạo và yêu cầu người bán có mặt tại Hà Nội để các đối tượng dẫn đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung thời điểm vừa bị triệu tập về trụ sở cơ quan Công an.

Quá trình đi lại, ăn ở, chi phí xét nghiệm của người bán đều được các đối tượng chi trả. Sau khi chọn được các cặp ghép mua, bán thận có chỉ số tương thích LHA đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng thống nhất làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành cấy ghép tạng giữa người mua và người bán.

Để nhóm đối tượng đồng ý tìm kiếm người bán thận đảm bảo điều kiện ghép tạng, người mua phải đặt cọc một khoản tiền. Sau khi tìm được người bán có chỉ số phù hợp, Tân đứng ra thỏa thuận giá cả, cách thức thanh toán với người mua, người bán, giá 1 quả thận khoảng 800-950 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật cho người bán và người mua (khoảng 300 triệu đồng), chi phí phát sinh khác (xét nghiệm, ăn ở, đi lại...) do người mua chịu trách nhiệm. Các đối tượng trả cho người bán khoảng 300-450 triệu đồng đối với 1 quả thận, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép.

Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua hoặc thân nhân người mua phải chuyển số tiền như thỏa thuận cho Tân thông qua tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định để Tân chuyển cho người bán hoặc thân nhân người bán (hoặc người nhà người mua chuyển thẳng cho người bán hoặc người nhà người bán), hưởng lợi khoảng 160-400 triệu đồng đối với 1 ca ghép thành công.

Ngoài ra, Tân chia phần hưởng lợi cho các thành viên trong nhóm, tùy thuộc vào vai trò, vị trí của từng đối tượng. Đối tượng Tân và đồng bọn đã tổ chức môi giới thành công cho 2 cặp ghép thận.

Theo đó, anh B.V.H (SN 1998), trú tại tỉnh Sơn La bán thận cho anh N.M.T (SN 1982), trú tại Hà Nội tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ngay sau khi thực hiện ca ghép thận, chị N.T.H (là vợ của anh T) chuyển tiền vào tài khoản của Tân, với tổng số tiền 216 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Tân trả công cho Dung 40 triệu đồng, còn lại Tân hưởng lợi 176 triệu đồng.

Còn chị N.T.T (SN 1992, trú tại tỉnh Hải Dương) bán thận cho anh Đ.X.K (SN 1978, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ngay sau khi thực hiện ca ghép thận, người nhà của anh K đã chuyển tiền vào tài khoản của Tân, với số tiền 163 triệu đồng. Tân trả công cho Dung 78 triệu đồng, Cưng 20 triệu đồng và Tân hưởng lợi 65 triệu đồng.

Ngoài ra, có thông tin, tài liệu thể hiện Tân và đồng bọn còn thực hiện môi giới các cặp ghép khác, hiện Ban chuyên án tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo trinh sát của Phòng 5, đối tượng Cưng cũng từng bán thận do Tân môi giới và em gái Cưng là Võ Thị Kiều, trú tại tỉnh Bình Thuận đang chấp hành án về tội mua bán bộ phận cơ thể người, năm 2024.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị, địa phương đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi phạm tội của các đối tượng bị bắt giữ và làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.