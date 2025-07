Đường dây nhận tiền của gần 1.000 người có 'nhu cầu' sang Hàn Quốc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo tài liệu điều tra, Lê Sỹ Đồng (SN 1984) và Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985, cùng trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) là các đối tượng bị truy nã đặc biệt, cầm đầu đường dây chuyên tổ chức cho nhiều người Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch trá hình để trốn ở lại lao động bất hợp pháp trong vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đồng, Hạnh đã nhận tiền của gần 1.000 người với giá 10.500- 18.000 USD /người. Đa số khách hàng là lao động nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc miền núi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Nai... số tiền nộp chủ yếu là đi vay, mượn.

3 đối tượng truy nã bị bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thúy Hạnh và Lê Sỹ Đồng về các tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 349, 341 Bộ luật Hình sự.

Khi Cơ quan An ninh điều tra triệt phá đường dây phạm tội này, Bùi Thị Thúy Hạnh, Lê Sỹ Đồng tìm cách trốn khỏi Việt Nam để sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 2 đối tượng trên.

Sau đó, em trai của Hạnh là Bùi Huy Hiển (SN 1994, là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Giết người" theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh) cũng trốn sang Campuchia.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh điều tra Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đề nghị phía cơ quan chức năng Campuchia giúp đỡ truy bắt các đối tượng truy nã trên.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Svay Rieng, Công an thành phố Bavet, Campuchia, phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ được Bùi Thị Thúy Hạnh, Lê Sỹ Đồng, Bùi Huy Hiển, và ngày 18/7 đã phối hợp bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Liên quan đến vụ án trên, còn đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại tỉnh Nghệ An), Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.