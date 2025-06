Đường ngập cả mét, cô gái vẫn được bạn lội đến nhà hát mừng sinh nhật

Đang buồn rầu vì không thể tổ chức sinh nhật, Quỳnh Anh (Thái Nguyên) bất ngờ khi hai người bạn thân lội nước đến trước nhà, hát mừng sinh nhật.

Từ tối 20/6, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên ngập nặng. Trong đó, nhà của Quỳnh Anh (sinh năm 2008) ở khu tái định cư Nông Lâm, ngập đến hơn 1 m.

Đến tối 21/6, khi chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang ngày sinh nhật Quỳnh Anh, nước vẫn ngập cao, khiến nhiều kế hoạch đón tuổi mới của cô không thể thực hiện. Tuy nhiên đến gần 0h, khi chuẩn bị đi ngủ trong nỗi buồn rầu, Quỳnh Anh nhận được điện thoại từ hai người bạn thân - Phương Anh và Đăng Khoa.

"Ra cổng đi, có người đến chơi nè", hai người bạn nói. Bán tín bán nghi, Quỳnh Anh ra ban công tầng 2 xem thử thì bất ngờ khi thấy hai người bạn đã cõng nhau đến trước nhà.

Vì không thể vào nhà vì có đoạn ngập sâu, Phương Anh và Khoa đứng ở phần đường nhô cao, vừa múa may vừa hát lớn mừng sinh nhật cô bạn thân. Quỳnh Anh chỉ kịp lấy đèn soi cho các bạn, rồi quay clip ghi lại hình ảnh cảm động. Không ngờ sau khi chia sẻ lên mạng, clip lan truyền với hơn 140.000 lượt xem, nhận nhiều bình luận khen dễ thương.

"Hai bạn nói vì sắp đến sinh nhật tôi nên muốn qua nhà chúc mừng. Cả hai không hề báo trước, đến trước nhà tôi rồi mới gọi điện báo cho bất ngờ. Tôi rất cảm động, bao nhiêu buồn rầu hôm đó với đi rất nhiều", Quỳnh Anh kể với Tri Thức - Znews.

Quỳnh Anh và bạn thường đón sinh nhật cùng nhau. Ảnh: NVCC.

Nhà của Phương Anh và Đăng Khoa đều cách đó khoảng 3 km, không ngập quá sâu. Cả hai chạy xe đến trước ngõ nhà bạn thân rồi lội bộ vào một đoạn.

"May mắn đoạn đường các bạn di chuyển không quá khó khăn. Dù cảm kích, tôi vẫn 'mắng yêu' các bạn một chút vì hành động có phần mạo hiểm, nếu lỡ gặp phải sự cố gì chắc tôi sẽ rất áy náy", Quỳnh Anh chia sẻ. May mắn là sau màn hát mừng sinh nhật, Phương Anh và Đăng Khoa đã về nhà an toàn, chỉ hơi "ngứa chân" vì ngâm nước lũ.

Đều bằng tuổi, Quỳnh Anh, Phương Anh và Đăng Khoa chơi chung thân thiết từ năm lớp 10. Tự nhận đều có tính cách "tưng tửng", hài hước, bộ ba thường cùng nhau đi chơi, bày nhiều trò nghịch ngợm.

Đặc biệt, cả 3 đều có sinh nhật gần nhau. Trong khi Phương Anh sinh ngày 24/5, Đăng Khoa có sinh nhật vào 17/6. Vào dịp này, cả nhóm gần như chẳng bàn trước mà đều đinh ninh sẽ đón tuổi mới bên nhau. Dịp sinh nhật Đăng Khoa vừa rồi, hai cô bạn còn đặt một chiếc bánh kem, bên trên in bức ảnh hài hước hồi nhỏ của cậu bạn để trêu chọc.

"Năm nay, dù tôi không thể tổ chức sinh nhật đúng ngày bên các bạn nhưng lại có một kỷ niệm thật đáng nhớ. Vài ngày tới, khi tình hình ngập lụt ổn định, có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ khác để ăn mừng", Quỳnh Anh bày tỏ.