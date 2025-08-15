Duy Mạnh tiết lộ tình trạng hẹn hò của Văn Toàn

Gửi lời động viên Văn Toàn sau ca phẫu thuật chấn thương gối, Duy Mạnh gây thích thú khi trêu chọc người đồng đội thân thiết vẫn còn độc thân.

Văn Toàn là cầu thủ hiếm hoi của lứa Thường Châu còn độc thân.

Sáng 13/8, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn trải qua ca phẫu thuật sụn chêm gối thành công. Tuy nhiên, anh dự kiến mất khoảng 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ, đồng nghĩa với việc phải ngồi ngoài ít nhất là hết lượt đi V.League 2025/26.

Trên trang cá nhân vào cùng ngày, nam tiền đạo cập nhật hình ảnh sau ca phẫu thuật, cho biết tình trạng đã ổn định. Đây là chấn thương không quá nặng anh gặp phải khi cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2024. Tuy nhiên tình trạng trở nên nghiêm trọng mỗi khi anh thi đấu thời gian qua nên quyết định phẫu thuật.

"Cảm ơn tin nhắn động viên của mọi người. Cảm ơn tất cả và mình sẽ trở lại sớm thôi", anh viết.

Một trong số những người đồng đội thân thiết của Văn Toàn ở tuyển Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh, cũng chia sẻ bức hình chụp nam tiền đạo sau ca phẫu thuật và gửi lời động viên.

"Mau khỏe bạn nhé. Phục hồi tốt, tranh thủ yêu cô nào rồi cưới luôn thời gian này bạn à", anh viết chú thích. Nhiều dân mạng thích thú với lời chúc, trêu chọc của thủ quân tuyển Việt Nam. Theo lời nam trung vệ, Văn Toàn vẫn chưa có bạn gái.

Văn Toàn và Hoà Minzy dính tin đồn hẹn hò song cả hai đều phủ nhận.

Trong số những cái tên nổi tiếng sau giải U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018, tiền đạo đội Nam Định cũng là cầu thủ hiếm hoi chưa lập gia đình. Những người đồng đội thân thiết với anh như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu đều đã sớm kết hôn, sinh con.

Kể từ sau mối tình hơn 6 năm với bạn gái cũ, cầu thủ sinh năm 1996 chưa công khai yêu ai. Anh từng dính tin đồn hẹn hò ca sĩ Hòa Minzy. Hai người có nhiều tương tác thân mật, thậm chí mẹ nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ bà ủng hộ hai người đến với nhau do quý mến Văn Toàn.

Tuy nhiên, cả hai nhiều lần phủ nhận mối quan hệ trên mức bạn bè. Hai người quen biết 10 năm nay, chỉ đơn giản là những người bạn thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.