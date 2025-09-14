Ecovacs bắt tay Sơn Tùng M-TP, mở ra hành trình mới tại Việt Nam

Ecovacs Robotics, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Sự hợp tác này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình mới nơi công nghệ tiên phong gặp gỡ tinh thần sáng tạo không ngừng, cùng nhau biến mỗi khoảnh khắc trở nên khác biệt và dẫn đầu như đúng tinh thần mới nhất của Ecovacs: “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”.

Sự kết hợp giữa Ecovacs và Sơn Tùng là quyết định chiến lược quan trọng trong đổi mới sáng tạo giữa công nghệ và giải trí.

Là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP đã chinh phục hàng triệu khán giả bằng chuỗi ca khúc đình đám cùng những sân khấu bùng nổ đậm cá tính của nghệ sĩ. Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, anh còn là biểu tượng của sự đổi mới, khởi tạo xu hướng đại chúng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với bản lĩnh vượt qua mọi giới hạn. Đây cũng chính là tinh thần mà Ecovacs luôn theo đuổi trong suốt hành trình hơn 27 năm đổi mới nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của hàng triệu gia đình trên toàn cầu.

Sự hợp tác giữa Ecovacs và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là sự kết nối của hai biểu tượng cùng chung tầm nhìn: Tiên phong đổi mới, dẫn đầu xu hướng và kiến tạo chuẩn mực mới. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của Ecovacs trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thông minh,đầy cảm hứng trong cuộc sống hiện đại.

Việc công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Ecovacs bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Quyết định này không chỉ thể hiện cam kết đưa công nghệ toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam mà còn khẳng định mong muốn kết nối sâu sắc với văn hóa và con người bản địa. Nếu âm nhạc và phong cách nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP luôn mang đến trải nghiệm cảm xúc đậm chất riêng, thì công nghệ của Ecovacs mang đến trải nghiệm sống thông minh và tiện nghi. Sự bắt tay này vừa nhằm khẳng định tinh thần “vượt qua giới hạn” trong nghệ thuật và công nghệ, vừa hướng đến điểm chung giữa hai tên tuổi trong việc cùng biến từng khoảnh khắc trong đời sống thường nhật trở nên khác biệt và giàu giá trị.

"Việc đồng hành cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - biểu tượng âm nhạc hàng đầu Việt Nam - là quyết định chiến lược quan trọng của Ecovacs, không đơn thuần chỉ là một hợp tác truyền thông. Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế quan trọng nhất, đóng vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng toàn cầu của chúng tôi với người tiêu dùng năng động, luôn khao khát đổi mới và sẵn sàng tiên phong đón nhận những công nghệ đột phá. Chúng tôi nhận thấy sự tương đồng đặc biệt giữa triết lý sáng tạo không ngừng của Sơn Tùng M-TP và tinh thần Ecovacs theo đuổi: Tiên phong, khác biệt và luôn dẫn đầu. Sự kết hợp giữa thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới và nghệ sĩ tài năng như Sơn Tùng M-TP sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, mở ra chương mới trong hành trình phát triển bền vững của Ecovacs tại Việt Nam", ông Đào Hải Đăng - đại diện hãng Ecovacs - tại Việt Nam chia sẻ.

Ngày 22/9, Ecovacs cùng đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP sẽ khởi động hoạt động đầu tiên với sự kiện mang tầm vóc quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam: “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”, nhằm ra mắt sản phẩm robot hút bụi mới với công nghệ độc quyền lần đầu tiên xuất hiện, sẵn sàng định nghĩa lại chuẩn mực thiết bị làm sạch tự động. Không dừng ở đó, sự xuất hiện của ngôi sao hàng đầu V-biz Sơn Tùng M-TP trong vai trò đặc biệt cùng dàn khách mời hơn 500 người nổi tiếng, chuyên gia và nhà sáng tạo hàng đầu từ 7 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt, khẳng định vị thế của hãng trong ngành hàng robot hút bụi thông minh.