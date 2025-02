Elon Musk lần đầu lên tiếng sau khi lộ tin có con thứ 13 với KOL

Elon Musk nhanh chóng đáp trả trước tin đồn nữ nhà văn 26 tuổi đã mất nửa thập kỷ để dụ dỗ mình.

Elon Musk đã có con trai 5 tháng với nhà văn 26 tuổi. Ảnh: The New York Times.

Ngày 14/2, nhà văn 26 tuổi Ashley St. Clair gây chấn động truyền thông khi tuyên bố cô đã sinh cho tỷ phú Elon Musk (53 tuổi) một cậu con trai cách đây 5 tháng.

Brian Glicklich, người đại diện của nữ KOL, viết trong bài đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng: "Ashley và Elon đã thảo luận riêng để đạt được thỏa thuận về việc nuôi dạy con của họ trong một thời gian".

Tuy nhiên, luật sư này thất vọng khi một phóng viên báo lá cải đã khiến quá trình này gián đoạn, liên tục "phục kích" ở nhà riêng của St. Clair và làm cho việc thương thảo không thể diễn ra một cách bí mật.

"Chúng tôi đang chờ Elon công khai thừa nhận vai trò làm cha mẹ của mình với Ashley, để chấm dứt những đồn đoán vô căn cứ, và Ashley tin rằng Elon có ý định hoàn tất thỏa thuận của họ một cách nhanh chóng, vì lợi ích tốt nhất cho sự an toàn và hạnh phúc của đứa trẻ chung mà họ có", Glicklich nhấn mạnh.

Ngày 16/2, Musk lần đầu có phản ứng sau khi thông tin có con thứ 13 với nữ nhà văn nổ ra.

Cụ thể, một tài khoản đồn rằng: "St. Clair đã âm mưu suốt nửa thập kỷ để dụ dỗ Elon Musk".

Trên tài khoản X của mình, Musk lập tức bày tỏ cảm xúc kinh ngạc bằng dòng cảm xúc "Whoa".

St. Clair công khai thông tin có con với tỷ phú 53 tuổi. Ảnh: The New York Post.

St. Clair sau đó đã chỉ trích Musk vì phản ứng của ông trên mạng xã hội.

"Elon, chúng tôi đã cố gắng liên lạc trong nhiều ngày qua và anh vẫn chưa hồi đáp. Khi nào anh sẽ trả lời chúng tôi thay vì trả lời công khai những lời bôi nhọ từ một kẻ vừa đăng ảnh tôi mặc đồ lót lúc 15 tuổi?", cô viết dòng trạng thái ít phút sau đó.

Trước đó, trong bài phỏng vấn riêng tại căn hộ ở Manhattan (New York, Mỹ) hôm 15/2, St. Clair khẳng định với The New York Post rằng tỷ phú 53 tuổi của Tesla và Space X là người "hài hước" và "thực tế", nhưng ông muốn giữ bí mật về đứa con của họ vì sự an toàn của mọi người.

Nhà sáng lập Tesla đã có 12 con với 3 người phụ nữ khác trước khi nổ ra tin đồn có con với nhà văn 26 tuổi.

Ông có 6 người con với người vợ đầu Justine Wilson: con cả mất lúc 10 tuần tuổi, cặp song sinh đầu tiên là Vivian và Griffin, tiếp đến là sinh 3 Kai, Saxon và Damian.

Musk và ngôi sao nhạc pop Grimes có 3 con chung: bé X - người thường xuyên xuất hiện cùng cha ở các cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng, bé gái Exa Dark Siderael và bé trai Techno Mechanicus.

Musk và giám đốc điều hành của Neuralink, Shivon Zilis, cũng có cặp song sinh, Strider và Azure, một con sinh năm 2024 chưa công khai danh tính. Musk và Zilis đã có mặt tại cuộc họp mới đây với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

St. Clair, người đã đưa ra tuyên bố chấn động truyền thông trên X vào đêm 14/2, cho biết cô đã quyết định lên tiếng sau khi bị "báo lá cải" săn lùng.

"Tôi chưa từng tiết lộ điều này vì muốn bảo vệ sự riêng tư và an toàn của con mình, nhưng những ngày gần đây, rõ ràng là các đơn vị truyền thông lá cải có ý định làm như vậy, bất chấp tác hại mà nó gây ra", cô viết, đồng thời yêu cầu các phương tiện truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của đứa trẻ và kiềm chế "bài viết mang tính xâm phạm".

Trong một dòng tweet (trạng thái) tiếp theo 3 giờ sau đó, St. Clair đã cảm ơn những người ủng hộ và cho biết cô sẽ rời khỏi nền tảng mạng xã hội này.

"Ước gì tôi không cảm thấy cần phải đưa ra tuyên bố. Trẻ em không nên là đối tượng bị nhắm tới", cô viết.