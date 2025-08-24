Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Elon Musk 'nuốt lời', Tesla tăng giá bán tải điện

  • Chủ nhật, 24/8/2025 15:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù từng hứa sẽ giữ Cybertruck ở mức giá 40.000 USD, song hiện tại mẫu bán tải này đã tăng giá 2 lần.

Ngày 22/8, Tesla đã nâng giá mẫu bán tải Cybertruck cao cấp nhất thêm 15.000 USD tại Mỹ, dù doanh số kém kỳ vọng và liên tục vướng triệu hồi.

Mức tăng mạnh này diễn ra sau quá trình ra mắt chậm trễ, khi Cybertruck không đạt được những cam kết ban đầu. Doanh số hiện tại thấp hơn nhiều so với dự tính của Tesla.

Phiên bản Cyberbeast hiện có giá 114.990 USD, đi kèm gói "Luxe Package" gồm hệ thống tự lái Supervised Full Self-Driving và quyền sử dụng miễn phí mạng lưới Supercharger. Giá các bản Cybertruck khác giữ nguyên.

Mức giá này cao hơn rất nhiều so với lời hứa năm 2019 của CEO Elon Musk rằng Cybertruck sẽ khởi điểm khoảng 40.000 USD. Khi ra mắt cuối năm 2023, Tesla đã đặt giá bản tiêu chuẩn ở mức 60.990 USD, cao hơn hơn 50% so với mục tiêu ban đầu.

Trong khi đó, các đối thủ như Ford F-150 Lightning hay Chevrolet Silverado EV có giá khởi điểm thấp hơn ở một số phiên bản, tạo sức ép cạnh tranh khi Cybertruck liên tục tăng giá. Để kích cầu, Tesla gần đây còn giảm giá khoảng 10.000 USD cho một số xe tồn kho.

Musk từng khẳng định Tesla có thể sản xuất hơn 125.000 chiếc Cybertruck mỗi năm, và kỳ vọng đạt 250.000 xe vào năm 2025, song cũng cảnh báo quá trình tăng sản lượng sẽ khó khăn.

Thực tế, Cybertruck gây thất vọng khi doanh số chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng giao hàng của Tesla, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm vì loạt triệu hồi và vấn đề chất lượng.

Dù Tesla không công bố số liệu giao xe, đợt triệu hồi hồi tháng 3 vừa qua với khoảng 46.000 xe sản xuất từ khi bắt đầu giao hàng (tháng 11/2023) đến 27/2/2025 cho thấy doanh số cộng dồn vẫn thấp hơn nhiều so với công suất dự kiến mỗi năm.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Giải pháp của Toyota với pin xe điện cũ

Pin xe điện cũ được Toyota sử dụng làm bộ lưu điện cho nhà máy Mazda ở Nhật Bản.

2 giờ trước

SUV gia đình của Geely mở bán, mạnh gần 900 mã lực

Dù được định vị là xe dành cho gia đình, Geely Galaxy M9 có công suất đến gần 900 mã lực.

5 giờ trước

Đan Thanh

Tesla Cybertruck Tesla Elon Musk Cybertruck tesla elonmusk Donald Trump

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý