Elon Musk 'nuốt lời', Tesla tăng giá bán tải điện

Dù từng hứa sẽ giữ Cybertruck ở mức giá 40.000 USD, song hiện tại mẫu bán tải này đã tăng giá 2 lần.

Ngày 22/8, Tesla đã nâng giá mẫu bán tải Cybertruck cao cấp nhất thêm 15.000 USD tại Mỹ, dù doanh số kém kỳ vọng và liên tục vướng triệu hồi.

Mức tăng mạnh này diễn ra sau quá trình ra mắt chậm trễ, khi Cybertruck không đạt được những cam kết ban đầu. Doanh số hiện tại thấp hơn nhiều so với dự tính của Tesla.

Phiên bản Cyberbeast hiện có giá 114.990 USD , đi kèm gói "Luxe Package" gồm hệ thống tự lái Supervised Full Self-Driving và quyền sử dụng miễn phí mạng lưới Supercharger. Giá các bản Cybertruck khác giữ nguyên.

Mức giá này cao hơn rất nhiều so với lời hứa năm 2019 của CEO Elon Musk rằng Cybertruck sẽ khởi điểm khoảng 40.000 USD . Khi ra mắt cuối năm 2023, Tesla đã đặt giá bản tiêu chuẩn ở mức 60.990 USD , cao hơn hơn 50% so với mục tiêu ban đầu.

Trong khi đó, các đối thủ như Ford F-150 Lightning hay Chevrolet Silverado EV có giá khởi điểm thấp hơn ở một số phiên bản, tạo sức ép cạnh tranh khi Cybertruck liên tục tăng giá. Để kích cầu, Tesla gần đây còn giảm giá khoảng 10.000 USD cho một số xe tồn kho.

Musk từng khẳng định Tesla có thể sản xuất hơn 125.000 chiếc Cybertruck mỗi năm, và kỳ vọng đạt 250.000 xe vào năm 2025, song cũng cảnh báo quá trình tăng sản lượng sẽ khó khăn.

Thực tế, Cybertruck gây thất vọng khi doanh số chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng giao hàng của Tesla, trong bối cảnh nhu cầu suy giảm vì loạt triệu hồi và vấn đề chất lượng.

Dù Tesla không công bố số liệu giao xe, đợt triệu hồi hồi tháng 3 vừa qua với khoảng 46.000 xe sản xuất từ khi bắt đầu giao hàng (tháng 11/2023) đến 27/2/2025 cho thấy doanh số cộng dồn vẫn thấp hơn nhiều so với công suất dự kiến mỗi năm.